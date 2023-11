El club de montaña La Cordada de Alcañiz inicia este martes su XV Semana de la Montaña, un evento con el que se quiere expandir la afición por el deporte de montaña entre la población local. Este año se han programado tres charlas hasta el jueves, todas ellas a las 20.00 y en el salón del colegio La Inmaculada, así como diversas actividades a desarrollar durante el fin de semana.

Esta tarde serán tres integrantes del club de montaña La Cordada-Patricia, Celia y Beatriz-las encargadas de ofrecer la primera de las charlas, donde darán a conocer su experiencia al correr una carrera trail por etapas. Además, a ello se unirá el homenaje que el club realizará a su socio Javier Fandós, quien a su vez es vocal de la Federación Española de Montaña. «Aragón tiene la mejor red de senderos de casi todo el estado español, y eso es gracias, en parte, a la labor de nuestro compañero», especificó José Antonio Lahoz, presidente del club de montaña La Cordada, este lunes durante la presentación del evento en el Salón de Cuadros del Ayuntamiento de Alcañiz.

Las charlas continuarán el miércoles con el testimonio de Ángela Altaba, escaladora natural de Cantavieja que contará al público diversas escaladas que ha llevado a cabo en lugares como Jordania y Arabia Saudí junto al equipo de tecnificación de la Federación. La última sesión, por su parte, tendrá lugar el jueves y correrá a cargo de Manu Cordova, alpinista zaragozano que hablará sobre una escalada de alta montaña que realizó en Nepal. «Son charlas que tratan aspectos diversos. Siempre priorizamos que quienes las protagonizan sean personas del territorio. Y, además, este año también hemos querido reforzar la figura femenina», añadió Lahoz.

A todas estas charlas se unen también las actividades que se han organizado para este fin de semana. El club tenía previsto que una de ellas fuera una escalada infantil en el rocódromo de Torrevelilla, aunque este finalmente no está disponible y por tanto se desconoce si la actividad podrá salir adelante o no. «Intentaremos buscar otra ubicación, pero hasta el último momento no sabremos si se realizará o no. En caso de que fuera imposible se retomará una vez se inaugure el rocódromo de Alcañiz», afirmó Lahoz.

La construcción de este espacio, elegida entre las 80 propuestas que se presentaron a los Presupuestos Participativos, ya ha salido a licitación. Su puesta en marcha supondrá «un punto de iniciación para el mundo de la montaña y la escalada». «Estamos trabajando junto al club La Cordada y el club de Montañeros del Bajo Aragón en la construcción de este espacio. Entre todos intentaremos crear afición y una serie de escuelas para que todos los que quieran disfrutar del alpinismo lo puedan hacer», explicó Eduardo Orrios, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz.

La actividad que sí está asegurada es una salida trail que se realizará a los puertos de Beceite como broche de oro a esta Semana de la Montaña.