Los ‘Coronavirus Makers’ del Bajo Aragón han creado un formulario web para que los profesionales del territorio les puedan solicitar las pantallas protectoras que crean con sus impresoras 3D (enlace al formulario).

Desde que comenzó la pandemia, un grupo de bajoaragoneses con impresora 3D en sus domicilios han confeccionado cientos de viseras con las que han provisto a los sanitarios y fuerzas de seguridad del territorio. También reciben solicitudes por parte de otros profesionales que, por su trabajo, están diariamente en contacto directo con personas. Muchos no conocen su iniciativa o no saben cómo contactar con ellos por lo que para ordenar y facilitar las solicitudes de pantallas han creado un formulario. Esta vía de contacto directo no es para particulares si no para personas que, por su labor profesional, están en permanente contacto con gente y quieren aumentar su protección.

“Hemos cubierto bastante a la sanidad y ahora vemos que nos piden de supermercados, viveros, tiendas…hemos abierto esta vía de comunicación porque creemos que la gente no sabe de nuestra existencia y solo nos piden si conocen a alguna persona del grupo”, apunta Eduardo Egea, uno de los impulsores del ‘Coronavirus Makers’ Bajo Aragón.

Esta iniciativa surgió a nivel nacional bajo el nombre ‘Coronavirus Makers’, y organiza a través de Telegram a miles de voluntarios para crear un material necesario y escaso en estos momentos. Con la impresora 3D fabrican la visera, cuyo diseño ya han cambiado varias veces para ganar comodidad; y gracias a donaciones montan el kit completo de las pantallas con gomas y acetato que reciben o buscan. también reciben ayuda para adquirir el rollo de filamento, el «tóner» de las impresoras 3D.