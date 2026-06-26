Cortada la N-232 en ambos sentidos a la altura de Morella por el vuelco de un camión

Un camión ha volcado este viernes a primera hora de la mañana en el punto kilométrico 58 de la N-232 en el termino municipal de Morella. El vehículo se ha salido de la vía bloqueando completamente el tráfico. A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo ha sufrido heridas leves.

Ante la situación, la Guardia Civil ha cortado el tramo afectado para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar las labores de retirada del vehículo accidentado. Mientras dure el corte, el tráfico está siendo desviado por la carretera CV-12, para evitar mayores complicaciones y retrasos. Mientras tanto, las autoridades trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible.

Este tramo es especialmente complicado, ya que se encuentra en una zona donde las obras están paralizadas y el firme en mal estado, lo que podría haber contribuido al siniestro.

*Información pendiente de actualización