La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón ha aprobado este viernes por unanimidad una propuesta para realizar un estudio de la implementación y puesta en marcha de una Unidad de Cuidados Intensivos en el actual Hospital de Alcañiz o en sus edificios anejos. La Proposición no de ley la ha defendido la portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Ana Marín, quien ha recordado que en la provincia de Teruel no se cumplen las ratios que establece Sanidad con respecto al número de camas UCI por habitante. «Ha quedado debidamente demostrado antes y durante la pandemia la necesidad de contar con UCIs. En toda la provincia de Teruel sólo hay seis camas cuando debería de haber dos y media por cada 10.000 habitantes», ha matizado. Actualmente no hay ni una cama para 20.000 habitantes.

El texto de la Proposición no de Ley insta concretamente al Gobierno de Aragón a realizar un estudio que deberá remitir a la Comisión de Sanidad en un plazo máximo de tres meses. El estudio deberá contar también con una memoria económica. La UCI requeriría contratar a personal especializado en el servicio como médicos internistas.

En su intervención, la portavoz del Partido Aragonés, Esther Peirat, ha propuesto modificar el plazo de tres meses por «a la máxima brevedad posible». No obstante, la diputada del PP no la ha aceptado al entender que «a la máxima brevedad posible puede ser para este gobierno más tiempo que tres meses».