Las Cortes de Aragón piden a DGA un estudio riguroso del impacto de Motorland

A vueltas de nuevo con Motorland en las Cortes, una de las empresas públicas de Aragón más examinadas en el parlamento autonómico. Este jueves los cuatro grupos que conforman el gobierno aragonés junto a Ciudadanos aprobaron una propuesta de IU para instar a DGA a que «en seis meses inicie la realización de un estudio riguroso sobre las repercusiones económicas y sociales que el circuito tiene en su entorno» así como a «llevar a cabo medidas que garanticen la viabilidad económica de Motorland».

No obstante, la propuesta que salió adelante es mucho menos ambiciosa que la inicial que propuso a la comisión de Industria el diputado de IU. Álvaro Sanz reclamaba que en «cuatro meses» estuviera listo el estudio y ahora en ese plazo podría no estar ni comenzado ya que se ha otorgado medio año solo para que se inicie.

Los cuatro partidos que conforman el ejecutivo regional avalaron este estudio pero en cambio sus dos principales integrantes, PSOE y PAR, no permitieron pedir a DGA que se publiquen los términos del contrato con Dorna para el Mundial de MotoGP y «mejorar los mecanismos de transparencia» de Motorland. Socialistas y aragonesistas echaron para atrás esta propuesta que votaron en contra junto al PP. Se mostraron a favor los otros dos socios de gobierno, Podemos y CHA junto a VOX. Cs se abstuvo.



El diputado de IU, Álvaro Sanz, justificó la presentación de su proposición no de ley por su «preocupación por el déficit crónico e insostenible que atraviesa Motorland». «Se debe mandatar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para dar solvencia económica a esta sociedad y para garantizar que su actividad no es un lastre», defendió Sanz, quien dijo que «su objetivo no es cerrar Motorland» pero su viabilidad y «no inyectar dinero público per se».

El diputado más combativo con la propuesta de IU fue Juan Carlos Gracia Suso (PP). El alcañizano le recriminó a Sanz que se preocupe de aspectos «económicos y capitalistas» de Motorland y deje de lado su importancia social y sentimental para el Bajo Aragón. «Ya existen informes que evalúan su repercusión pero a lo mejor no le gustan y quiere otros. Se preocupa por las pérdidas del circuito alcañizano o cómo se pagan pero no las del resto de empresas públicas. Exija estos mismos informes a todas las empresas públicas, le delatan sus numerosas declaraciones en los medios de comunicación contra Motorland», afirmó Gracia Suso, quien en su intervención defendió que no solo se valore el complejo automovilístico como un proyecto que genera más con menos ingresos a DGA sino por su implicación con el territorio. «450 millones de personas en todo el mundo ven el Mundial de MotoGP y saben que existe Aragón, ¿sabe cuánto cuesta un anuncio que lo visualice tanta gente?», se preguntaba el diputado popular.

El parlamentario del PAR Jesús Guerrero presentó varias enmiendas in voce, al tiempo que hizo hincapié en que su grupo «cree en Motorland y en los proyectos vertebradores del territorio». La socialista Leticia Soria expuso que «se está trabajando por llevar la diversificación al desarrollo del modelo de negocio y por buscar nuevos partners y atraer talento». En la misma línea se mostraron Marta Prades (Podemos), quien recordó que ya se está trabajando por «convertir el circuito en un laboratorio que permita darle una vida más allá de las pruebas deportivas que acoge» e Isabel Lasobras (CHA), quien incidió en que «la inyección de recursos que suponen los distintos eventos de Motorland en el sector hostelero no puede negarse y además de la proyección internacional que deja un impacto de la ‘marca Aragón».

Marta Fernández (Vox) manifestó su convencimiento de que «Motorland es rentable y el consejero Aliaga tiene que creerse que se pueden desarrollar proyectos innovadores». Por último, Jara Bernués (Cs) apuntó que «el modelo de un circuito solo es competitivo con inversión pública» y Motorland es estratégico para Aragón.