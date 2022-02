Las Cortes instan a Sanidad a modificar los nuevos pliegos del Transporte Sanitario Urgente

La Comisión de Sanidad ha instado al Gobierno de Aragón a “modificar, antes de su definitiva publicación, los nuevos pliegos de condiciones redactados para el Transporte Sanitario Terrestre Urgente de Aragón y a mantener en el territorio los servicios necesarios, que incluye la transformación de las ambulancias convencionales en Soporte Vital”. Una propuesta que debe realizarse “tras el consenso con los territorios implicados, para dar así un servicio de calidad y de cercanía al medio rural”.

La proposición no de ley del Partido Popular ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto del Partido Socialista, que había presentado una enmienda que no ha sido aceptada. Lo que sí que ha incluido la iniciativa ha sido una enmienda in voce de Izquierda Unida que ha sido recogida en el texto. La diputada Ana Marín, del Partido Popular, ha comenzado su intervención modificando su iniciativa para pedir la conversión de las ambulancias convencionales en Soporte Vital y ha recordado que “alcaldes y concejales de la mayoría de los 731 municipios de Aragón, de todos los partidos, se han sumado a este reivindicación porque es una cuestión de dignidad, respeto y equidad”.

La diputada socialista Olvido Moratinos “no da crédito a las ruedas de prensa de estos días porque se está siendo frívolo hablando de la salud de los aragoneses”. Además, ha denunciado que “cuando hablan de que se está desmantelando en el medio rural se está faltando a la verdad porque los pliegos no están redactados”. Por ello, ha defendido una enmienda de su grupo para “apostar por la calidad y la equidad” del servicio, que ha sido rechazada. La diputada Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha explicado que, en su opinión, lo que ha ocurrido es que “el pliego estaba, pero que ha generado tal revuelo que hasta el propio Lambán ha tenido que reorientar este malestar que estaba generando”. Además, ha instado a “llegar a acuerdos a base de diálogo y escucha”.

La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha señalado que “la defensa de la sanidad pública pasa por la desprivatización del servicio” y ha hecho hincapié en que “la internalización del servicio, aunque ahora suene utópico, debe ser la línea que debe seguirse por parte de gobiernos progresistas”. Desde CHA, Isabel Lasobras ha denunciado que “el servicio a día de hoy no cuenta con las suficientes bases operativas porque la empresa no ha cumplido el pliego” y ha pedido “valorar los recursos de los que deberíamos disponer para mejorar la calidad del servicio”. Además, ha apostado por la internalización.

Santiago Morón, diputado de Vox, ha planteado que el Gobierno “o juega al despiste o ha dado marcha atrás después de la reacción del territorio”. Además, ha añadido que “no se puede seguir hablando de reforzar los servicios públicos en la España abandonada y a la vez retirar servicios de transporte sanitario”. La diputada del PAR, Esther Peirat, ha defendido que “cuando el territorio habla hay que escucharle” y ha insistido en que su grupo “no comparte la supresión de las ambulancias convencionales porque el transporte sanitario urgente supone un servicio esencial en el medio rural”.

El portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha defendido que “el ruido se genera cuando no hay información” y ha denunciado que “a dos semanas de que salga a licitación el pliego, dicen que no existe”, algo que ha considerado “difícil de creer”. Sanz ha presentado una enmienda in voce, que ha sido recogida en el texto final, para que en los nuevos pliegos “se incluyan las ambulancias necesarias y consensuadas con el territorio”.