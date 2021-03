Rechazan una PNL del PP que exigía la firma de los convenios de Transición antes de junio

El Partido Popular ha defendido este miércoles en las Cortes de Aragón una Proposición no de ley para exigir al gobierno central la firma de los convenios de Transición Justa antes del 1 de junio.

No obstante, PSOE, Podemos, CHA y PAR han rechazado la propuesta y, finalmente, no ha salido adelante. Los socialistas han propuesto no incluir fechas en el texto y los populares no han aceptado la enmienda.

«Los que viven en las cuencas mineras están ya hartos de tantas falsas promesas, hartos de que el señor Lambán y la ministra Ribera lleven más de dos años mintiendo sobre la firma de este convenio, más de dos años mintiendo sobre una lluvia de millones para estas comarcas, mintiendo sobre la llegada de empresas, mintiendo sobre la creación de cientos de puestos de trabajo para sus gentes», ha denunciado el portavoz popular de Industria, Juan Carlos Gracia Suso.