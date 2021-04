Las Cortes rechazan la proposición del PP sobre la apertura de la escuela de Belomonte

A lo largo de la jornada de este martes, los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes también han debatido una proposición no de ley del G. P. Popular sobre la apertura de la escuela en Belmonte de San José (Teruel), que ha decaído con los votos en contra de los grupos que sustentan al Gobierno y las abstenciones de Vox e IU.

La portavoz sectorial del G. P. Popular, Pilar Cortés, en la defensa de la iniciativa, ha asegurado que “todos estamos comprometidos con la escuela rural y sabemos la necesidad e importancia que tiene para la supervivencia de nuestros municipios” porque “sirve para asentar y mantener la población en ellos”. De esta manera, ha explicado que “Belmonte de San José lleva veinte años sin escuela y en este momento hay posibilidades de reabrirla porque hay cinco niños que van a un centro educativo que está a cuatro kilómetros del municipio”.

El parlamentario socialista Ignacio Urquizu ha manifestado que en Belmonte de San José “no hay una población infantil asentada, existen hipótesis, y los padres de los niños quieren seguir yendo a Torrevelilla (Teruel), que está a seis minutos en coche”. Además, ha asegurado, “el ayuntamiento está muy endeudado”. El diputado de Ciudadanos Carlos Trullén ha recalcado que “la educación rural es el motor de innovación y vertebración y, si conseguimos potenciarla, mantendremos nuestros pueblos y Aragón en general”.

Erika Sanz, por parte de Podemos, ha calificado la escuela rural como “motor de cambio y de innovación” y ha expuesto que “el Departamento de Educación ha sido sensible siempre con el medio rural, la apertura y el mantenimiento de escuelas, buscando y escuchando a todas las partes implicadas”. Isabel Lasobras (CHA) ha defendido que “la escuela rural no debe ni puede convertirse en una lucha de partidos políticos, porque significa mucho más”. “Desde el Gobierno se han empezado a realizar las acciones oportunas, pero una escuela no solo es una sala para dar clase, debe tener bibliotecas y espacios para hacer deporte”, ha añadido.

En representación de Vox, David Arranz ha declarado que, desde su grupo, “apoyamos la lucha activa contra la despoblación de los pequeños municipios”, ya que “la escuela rural, igual que un consultorio médico, es un elemento vertebrador porque va unido al relevo generacional”. Esther Peirat (PAR) ha explicado que el PAR ha “peleado siempre por la escuela rural y la autonomía local”, y ha declarado que “este Gobierno hará todo lo posible por estudiar las posibilidades de abrir un centro en la localidad”. Desde IU, su diputado, Álvaro Sanz, ha defendido que “el apoyo a la escuela rural va más allá de abrir un aula y pasa por tener, entre otras cosas, actividades extraescolares, un buen transporte y una buena planificación para garantizar la mejor educación”.