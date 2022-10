Crecen las adicciones y ABATTAR ya trabaja con más de mil personas

‘Reconstruyendo vidas, reconstruyendo personas’ es el lema que acompaña al logotipo del 40 aniversario de ABATTAR. En todo este tiempo, la Asociación Bajoaragonesa Turolense de Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilitados ha llegado a 996 enfermos y a más de 800 familias, por lo que el alcance está cerca de las 2.000 personas. Con sede en Andorra, la agrupación da servicio al Bajo Aragón Histórico turolense, Cuencas Mineras y también llegan pacientes del resto de la comunidad y de fuera de ella. Las terapias que aplican han servido estos 40 años y siguen sirviendo de ejemplo a nivel nacional para otras agrupaciones.

El sábado 1 de octubre, la asociación ejerció de anfitriona del VII Congreso de Aragón sobre Rehabilitación de Adicciones. En uno de los salones comedores del Hotel Sierra de Arcos se dieron cita decenas de personas entre el público en un encuentro en el que afloraron las emociones. Unas llegaron de poblaciones del territorio pero también hubo otras procedentes de otras asociaciones como las de Valladolid o León, entre otras.

«No está el trabajo hecho. Ojalá fuera así pero después de 40 años queda mucho por hacer y en nuestro empeño está seguir dando cobertura a las nuevas adicciones adaptándonos como siempre hemos hecho», dijo el presidente de ABATTAR, Manuel Martín, que moderó y presentó las mesas y charlas de la cita. La agrupación nació en 1982 para tratar el alcoholismo. Ahora son los policonsumos los que han tomado la delantera aunque el alcohol sigue siendo la base y puerta de entrada a otras muchas adicciones como drogas de todo tipo o la ludopatía, que ha ganado terreno también especialmente en el confinamiento.

90% El 90% de las personas que han pasado por ABATTAR en estos 40 años se han rehabilitado y en la actualidad se mantienen en abstinencia en su consumo

Buena parte del éxito de la asociación radica en haber introducido desde hace años a las familias en las sesiones y de las terapias entre enfermos

El gran paso se obtuvo cuando el alcoholismo se reconoció como una enfermedad

Según la última memoria de ABATTAR con datos actualizados de la campaña 2020-2021, el alcohol sigue acaparando los tratamientos principales con 118 pacientes, lo que supone el 56%. El 25% son politoxicómanos y siguen los ludópatas, que suponen el 11%. El resto son combinaciones en las que el alcohol está presente.

De 2022 no se extraerán datos en descenso. Al contrario, porque a falta de tres meses para terminarlo, 63 personas han ingresado en la asociación. «Es un número muy elevado y pensamos que irá en aumento», añade Martín. Se atribuye este incremento a esos dos años de pandemia y más concretamente al confinamiento. «El consumo que se hacía en el bar se trasladó a los domicilios y darse cuenta de que una botella duraba una semana en lugar de dos meses hizo saltar muchas alarmas y este año es cuando han llegado las consultas y solicitudes de ayuda», comenta. La ludopatía también se trasladó de la calle a casa a través del teléfono móvil.

«ABATTAR me ha devuelto mi libertad»

MARGARITA ALLOZA | NACHO BRAÑA Nacho Braña lleva tres años en abstinencia y desde hace uno es uno de los terapeutas de ABATTAR y de cuya formación se encarga en buena parte Marga Alloza. La andorrana es Trabajadora Social de la agrupación desde 1991 y allí acude dos días a la semana. Braña, castellonense de nacimiento pero afincado en el Bajo Aragón desde hace más de dos décadas, acudió a ABATTAR sin convicción. «No quería dejar el consumo, fui porque estaba pasando un problema familiar y mi idea era estar tres meses y salir», reconoce. «Pero me abrieron los ojos y vi la realidad. Dejé de consumir y recuperé mi vida, ABATTAR me devolvió la libertad y ahí voy a estar para ayudar», explica. «Creo que ser terapeuta es una fase más en la rehabilitación de un enfermo que les ayuda muchísimo porque sirven de ayuda a personas que pasan por lo mismo», añade Alloza. Ella tampoco pudo salir de ABATTAR en cuanto cruzó la puerta siendo muy joven estudiando Trabajo Social. «Miraba y aprendía. ‘El Lindo’ fue otro profesor de universidad para mí»

En las últimas cuatro décadas han cambiado las adicciones y también el perfil de los adictos. No son pocas las parejas de entre 30 y 50 años a las que los padres tienen que ayudar a costear los gastos del día a día de una vivienda. Se trata de personas que comenzaron con un consumo lúdico y que una vez formada una familia no han dejado atrás aunque así se lo prometieron a sí mismas.

No obstante, en ABATTAR todas las adicciones se tratan de la misma manera y en una terapia -a no ser que se cuente- no es posible saber qué adicción tienen los participantes. «Las dependencias son el mismo perro con distinto collar: una dependencia es una dependencia pero con diferentes sustancias y las consecuencias son las mismas para todas», añade José Antonio Gracia, médico de ABATTAR. Este ha sido uno de los logros de la organización y causa de garantía de que el 90% de personas que han pasado en estas cuatro décadas por sus terapias consiguen la rehabilitación y mantienen en la actualidad la abstinencia en su consumo.

«¡Cura!, hay que hacer algo para ayudar. De esto se sale» MANUEL LIARTE | ROSARIO MELERO Rosario Melero cambió por unos años su tierra leonesa por la andorrana cuando recibió la llamada de Endesa en 1978. Habían detectado un alto porcentaje de absentismo laboral entre los 2.000 trabajadores de la Central. «La causa era el alcoholismo pero no estaba reconocido como enfermedad», dice. En el congreso se reencontró con Manuel Liarte, sacerdote entonces en Andorra. Recordaron a José María Roqueta como la persona que dio el paso y reconoció su problema. Se le ingresó en Bétera (Valencia) y a su regreso acudió a ver al cura. «¡Cura!: hay que hacer algo para ayudar, de esto se sale, pero nada de religión ni política», recordó Liarte que le dijo. Esto, unido al empuje de ‘El Lindo’ que ya llevaba años recuperado, sembraron la semilla. Entre el sacerdote, Melero y el doctor Orozco iniciaron de forma altruista los grupos con cuatro enfermos en la clínica cedida por Endesa. Encontraron la complicidad de los médicos de los pueblos para dar bajas laborales. «La consideración de enfermedad fue definitivo», apuntan.

Desde el medio rural

ABATTAR llega a sus 40 años de vida siendo una referencia nacional desde el medio rural. «Es un orgullo que desde un pueblo como Andorra en la España vaciada se lleven a cabo prácticas innovadoras», apunta el presidente. Considera que estar en el medio rural les ha beneficiado y esto se puso en valor en las ponencias. «El anonimato en estas problemáticas no existe, cuando te das cuenta de tu problema das el paso. Se trata de estar orgulloso de ello y eso es lo que queremos transmitir al paciente que viene», comenta.

ABATTAR nació con un «grupo de valientes» y así se recordó en el congreso. Uno de los que se encargó de tenerlos en cuenta fue Ángel Roqueta, expresidente y hermano de José María, quien puso la semilla de la asociación junto a José Bielsa ‘El Lindo’, que ya llevaba más de una década rehabilitado por su cuenta. «Y seguís siendo unos valientes, esto es una enfermedad que necesita tratamiento, no hay más», añadió hacia el público.

Destacó como uno de los puntos de inflexión en todo el camino la inclusión de los familiares en las terapias. «Nos costó bajas porque algunos enfermos no querían que estuvieran sus mujeres ni las de los otros. Decían que no podían hablar y que luego todo eso se sabía pero fue un gran paso, las familias son fundamentales», dijo. Otro gran paso fue que los propios enfermos se convirtieran en terapeutas y dieran sesiones. «Eso ya fue en 1991, fue un gran cambio y una innovación en Andorra», añadió el doctor Gracia.

Con este tipo de terapias, especialmente las que incluyeron a las familias, se comenzó a crear conciencia social, un paso básico y fundamental y en el que queda por avanzar. Especialmente si se compara el alcohol con el tabaquismo -que cada vez está peor visto-, tema que también salió a colación.

El peso y reconocimiento de ABATTAR

En estos años, la agrupación que pasó por muchos momentos de crisis al ser altruista y sin ánimo de lucro, ha ganado el reconocimiento de la sociedad y de las instituciones. Cuenta con la colaboración de la Diputación de Teruel, del Ayuntamiento de Andorra, y de las Comarcas de Andorra Sierra de Arcos, Bajo Martín, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Matarraña, además de la DGA. Hubo representación institucional en el congreso.

En 1998 fue declarada de Utilidad Pública. La agrupación mantiene colaboración con la UNED, con Instituciones Penitenciarias, así como con las universidades de Zaragoza, Valencia y Castellón. Es miembro del Consejo Asesor de Drogodependencias del Gobierno de Aragón, vocal de la Comisión del Juego de Aragón y, entre otros cargos, ostenta la presidencia de la Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Aragón.