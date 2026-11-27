Ingredientes
- 800 g de calabaza pelada y troceada
- 1 cebolla pequeña y 1 diente de ajo
- 500 ml de caldo suave o agua
- Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
- Sal al gusto
- 120 g de queso feta en dados
- 80 g de granos de granada
- 100 g de cecina en tiras
- 30 g de pipas de calabaza
Preparación
- Rehoga la cebolla y el ajo picados con un chorro de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón hasta ablandar.
- Incorpora la calabaza y rehoga unos minutos. Cubre con el caldo o agua, añade sal y cuece a fuego medio veinte minutos hasta que esté tierna.
- Tritura hasta obtener una crema fina y homogénea; rectifica de sal si hace falta.