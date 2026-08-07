Actualizado 14:43

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

07 AGO 2026|

Actualizado 14:43

Crema de espárragos blancos con bacalao confitado

RECETA. Un plato diferente para el dia a dia

Crema de espárragos blancos con bacalao confitado./ Manuel barrau
Crema de espárragos blancos con bacalao confitado./ Manuel barrau

La COMARCA07 08 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 1 bote de espárragos blancos (con caldo)
  • 1 patata asada
  • Chorro de leche
  • Nuez moscada
  • Sal y pimienta blanca
  • 2 tacos de bacalao
  • desalado
  • Aceite de girasol
  • Almendras tostadas
  • Ajo negro

Preparación

  1. Crema de espárragos:
    Tritura en frío los espárragos con su caldo, la patata asada, un poco de leche, sal, pimienta y nuez moscada. Pasa la mezcla por un chino para lograr una textura fina. Reserva para calentar justo antes de servir.
  2. Bacalao confitado:
    Coloca los tacos de bacalao en una fuente, cúbrelos con aceite de girasol y confítalos al horno a 180 °C durante 7 minutos. Escurre bien el aceite al retirar.
  3. Crujiente de ajo negro:
    Tritura las almendras tostadas junto con el ajo negro desecado (puedes deshidratarlo a 80 °C durante 3 horas o triturarlo directamente para una textura más gruesa).
  4. Emplatado:
    Sirve la crema bien caliente en la base del plato, coloca el taco de bacalao confitado encima y finaliza espolvoreando la tierra de almendra y ajo negro.

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Periódico del Bajo Aragón Histórico