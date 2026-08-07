Crema de espárragos blancos con bacalao confitado

Ingredientes
- 1 bote de espárragos blancos (con caldo)
- 1 patata asada
- Chorro de leche
- Nuez moscada
- Sal y pimienta blanca
- 2 tacos de bacalao
- desalado
- Aceite de girasol
- Almendras tostadas
- Ajo negro
Preparación
- Crema de espárragos:
Tritura en frío los espárragos con su caldo, la patata asada, un poco de leche, sal, pimienta y nuez moscada. Pasa la mezcla por un chino para lograr una textura fina. Reserva para calentar justo antes de servir.
- Bacalao confitado:
Coloca los tacos de bacalao en una fuente, cúbrelos con aceite de girasol y confítalos al horno a 180 °C durante 7 minutos. Escurre bien el aceite al retirar.
- Crujiente de ajo negro:
Tritura las almendras tostadas junto con el ajo negro desecado (puedes deshidratarlo a 80 °C durante 3 horas o triturarlo directamente para una textura más gruesa).
- Emplatado:
Sirve la crema bien caliente en la base del plato, coloca el taco de bacalao confitado encima y finaliza espolvoreando la tierra de almendra y ajo negro.