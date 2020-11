Cretas construirá una balsa para abastecimiento de agua de boca

El Ayuntamiento de Cretas construirá una balsa de almacenaje de agua potable para solucionar las periódicas restricciones a las que los vecinos se ven condenados durante la época estival.

La nueva balsa tendrá una capacidad de 25 decámetros cúbicos y estará situada en un terreno por donde ya circula la tubería que, procedente del río Algars, abastece a la red de agua potable del municipio. La superficie de la misma será de aproximadamente una hectárea. El consistorio calcula una inversión próxima a los 200.000 euros y por ello solicitará ayuda a distintas instituciones para poder hacer frente al elevado coste de esta infraestructura que el consistorio calificó como de «muy urgente».



La ejecución de la obra depende ahora, sin embargo, del visto bueno de Inaga, que será quien deba de dar luz verde al proyecto. Todo ello después de que el consistorio se reuniese con la Confederación Hidrográfica del Ebro y con el Instituto Aragonés del Agua. «Expusimos a la Confederación cual era nuestro proyecto para no volver a sufrir restricciones y la verdad que lo vieron con buenos ojos», explicó Fernando Camps, alcalde de Cretas. Desde el municipio afirmaron que, una vez obtengan el permiso, pretenden ponerse a trabajar de inmediato para que la balsa de almacenaje esté lista ya el próximo verano. Desde Cretas explicaron que llevan casi dos décadas esperando la regulación del río Algars a través de la balsa de Pla de Serrats, que en este caso tendría una capacidad superior a los 1.000 decámetros -1 hectómetro cúbico- y cuya utilidad sería, principalmente, para usos agrícolas.

Por ello desde el consistorio quisieron dejar claro que las dimensiones de esta infraestructura serán sensiblemente menores que las de las balsas de regulación proyectadas y sus usos pasarán únicamente por el abastecimiento de agua de boca o para usarse en caso de incendio.«Llevamos muchos años esperando unas balsas que no llegan. Para nosotros es una obra muy urgente. Además, no solo nos aseguraremos el agua de boca, si no que almacenaremos agua en invierno y liberaremos al río en verano, por lo que bajará más agua», añadió Camps.



Cabe recordar que en los últimos años Cretas ha sufrido restricciones en el abastecimiento de agua potable durante casi todos los últimos veranos, especialmente durante el mes de agosto. Las extraordinarias lluvias del primer semestre de 2020 dieron sin embargo un alivio a la población, que por primera vez en varios años no tuvo que aplicar restricciones durante la época estival. La última vez que los cretenses se vieron sometidos a restricciones fue en agosto de 2019, en plena temporada alta turística y a las puertas de sus fiestas en honor a la Asunción.



Sin embargo en veranos anteriores la captación que el municipio tiene en el río Algars llegó a secarse por completo. En estos casos el ayuntamiento de la vecina localidad tarraconense de Arnes dona a Cretas sus aguas sobrantes y que obtiene de una captación aguas arriba. Sin embargo en épocas de extrema sequía también el escaso caudal del río a pocos kilómetros de su nacimiento imposibilita ese traspaso de aguas entre Arnes y Cretas. Desde el consistorio aseguraron que el llenado de la balsa se hará de forma muy «sencilla». En épocas de abundancia de aguas el almacenaje se llenará gracias a la tubería ya existente, que pasa por la finca que el consistorio adquirirá una vez cuente con todos los permisos. En épocas de sequía, se dejará de captar agua del río y los depósitos pasarán a abastecerse de este gran almacén.