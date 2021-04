Cretas presentará alegaciones al FITE tras no obtener subvención para una balsa de abastecimiento de agua de boca

Malestar en el Ayuntamiento de Cretas después de que la resolución del FITE de 2019 no contemple financiación para la construcción de una balsa para asegurar el abastecimiento de agua potable en el municipio. El proyecto que tiene el consistorio y que cuenta ya con el visto bueno del Inaga consiste en la construcción de una una balsa lateral de almacenaje de agua potable de 22 millones de litros de capacidad -22 decámetros- para solucionar las periódicas restricciones a las que los vecinos se ven condenados durante la época estival. La instalación estaría situada en un terreno por donde ya circula la tubería procedente del río Algars y que abastece a la red de agua potable del municipio. El proyecto de balsa tiene en torno a una hectárea de superficie y requiere de 200.000 euros para su construcción.

Desde la localidad consideran «vital» la construcción de esta balsa porque creen que sin esta instalación ven sensiblemente mermado su crecimiento empresarial y económico. En los últimos años el municipio ha sufrido cortes en el suministro de agua potable. Algo que altera y dificulta el día a día en las empresas, talleres, explotaciones ganaderas y, de igual modo, en los hoteles y establecimientos turísticos que es, durante la época estival, cuando mayor demanda de agua tienen. El consistorio recordó que el río Algars no cuenta con ninguna infraestructura de regulación de agua y que esta situación lastra su desarrollo. «Tenemos a distintas empresas del sector industrial y a varios hosteleros que quieren establecerse en Cretas y crear muchos puestos de trabajo, pero les preocupa a ellos tanto como a nosotros no poder asegurarse el suministro de agua. No damos por ello crédito a que hayamos tenido un 0 en el apartado de creación de empleo», manifestó Fernando Camps, alcalde de Cretas.

Las alegaciones fueron enviadas a la dirección general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón. Además de, a su juicio, la creación de empleo, el consistorio se mostró «en desacuerdo» en otros apartados. Reprochó que no se considere que el consistorio sea capaz de mantener esta infraestructura y que de que la pueda poner en marcha de inmediato, así como de su impacto social y en la fijación de población. «La obra se ejecutaría de forma muy rápida y podría incluso estar operativa ya este próximo verano; además su mantenimiento apenas requiere de costes adicionales por su sencillez y tenemos clarísimo que tendría un impacto en la población. Por ello no podemos entender que se nos diga lo contrario», añadió Camps.

Cabe recordar que el río Algars presenta una elevada irregularidad interanual con épocas de una gran abundancia de agua que son seguidas por épocas de un acusado estiaje. El primer edil cree, asimismo, que la balsa traería beneficios medioambientales al río. «Almacenaríamos agua en épocas de abundancia y en verano, en pleno estiaje, dejaríamos de captar agua del Algars, lo cual supondría un alivio para los regantes, para sus usos lúdicos y para su ecosistema», añadió Camps.

La última vez que los cretenses se vieron sometidos a restricciones fue en agosto de 2019, en plena temporada alta turística. La extraordinaria pluviometría de 2020 -en la que se superaron los 1.000 litros por metro cuadrado en la cabecera- posibilitaron que el Algars no se secase el pasado verano. Sin embargo en veranos anteriores la captación que el municipio tiene en el río Algars llegó a secarse por completo. En estos casos el ayuntamiento de la vecina localidad tarraconense de Arnes dona a Cretas sus aguas sobrantes y que obtiene de una captación aguas arriba. Sin embargo, en épocas de extrema sequía también el escaso caudal del río a pocos kilómetros de su nacimiento imposibilita ese traspaso de aguas entre Arnes y Cretas por lo que es necesario que los bomberos rellenen los depósitos de agua. La escasez de agua se deja sentir, de igual modo, en localidades vecinas como Lledó y Arens de Lledó.