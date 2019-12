Cretas, sin servicio de Internet por tercer día consecutivo

Malestar entre los vecinos y abonados de Cretas por la interrupción del servicio de Internet. La localidad lleva 3 días sin poder conectarse a la red de Movistar tras una avería cuyas causas aún no han trascendido y que mantiene a buena parte de la localidad incomunicada. Los mayores problemas se están viviendo en la administración y en distintas empresas cretenses que no pueden llevar a cabo buena parte de su actividad. El propio Ayuntamiento está viendo seriamente afectado su normal funcionamiento al no poder llevar a cabo casi ningún trámite, con el agravante de que el teléfono fijo funciona a través de una centralita y se encuentra también inutilizado. Algo que ocurre de igual modo en el Colegio Público y en el consultorio médico, que no puede dispensar con normalidad recetas médicas y se encuentra incomunicado.

Similar situación la que se está viviendo en las oficinas bancarias y en las empresas de la localidad en vísperas del puente de la Constitución. Los hosteleros están viendo cómo sus clientes no pueden ponerse en contacto con ellos a través de Internet. Una situación que califican como caótica. «Estamos muy molestos. Llevamos 3 días prácticamente incomunicados con la red y no sabemos cuando vamos a poder recuperar la normalidad. Así no se puede trabajar», explicó Fernando Camps, alcalde de Cretas.

Todo ello además en pleno temporal de lluvia. La situación afecta a los abonados de Movistar. No así a los usuarios de Embou MásMóvil y Netllar.