Ignacio Urquizu (PSOE) deja su acta como concejal de Alcañiz: «Es momento de dar un paso al lado y que otros rostros tengan más visibilidad»

La proximidad de las elecciones municipales sigue dejando cambios en el tablero político. Ignacio Urquizu ha anunciado este martes por la tarde que ha abandonado su acta como concejal del Ayuntamiento de Alcañiz. El socialista deja el consistorio tras más de siete años en la corporación y una legislatura como alcalde. Lo hace, explica, para dedicarse a nuevos retos profesionales: desde este verano es CEO de la empresa demoscópica Metroscopia, actividad que compagina con sus clases de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y con las colaboraciones con varios medios de comunicación como La Sexta, Cadena Ser o El País. Todo ello es, según relata en un comunicado en Facebook, «mucho trabajo para una sola persona».

Urquizu ha confirmado en declaraciones a La COMARCA que su decisión, si bien se comenzó a fraguar tras los resultados de las elecciones de 2023, cuando perdió la alcaldía de Alcañiz, se ratifica con la importante carga laboral que ahora afronta. Asegura que es momento de «dar un paso a un lado» y dejar que otros rostros del partido en Alcañiz «tengan más visibilidad».

El hasta ahora líder de la oposición ratifica que esta no es una despedida definitiva y asegura su compromiso con el partido del que, asegura, seguirá siendo militante. «Ahora mismo quiero dedicarme a mi trabajo, pero si en algún momento el partido considera que soy idóneo para asumir otro puesto a nivel local, autonómico o nacional, yo estaré dispuesto a colaborar», ha añadido. Asegura también que la única «espina clavada» es no haber podido completar el plan para Alcañiz. «Cuatro años no fueron suficientes», ha apuntado.

La publicación en la que anuncia la renuncia está acompañada por una veintena de fotos del edil durante su mandato acompañado de, entre otros, sus compañeros del grupo socialista de Alcañiz, el difunto presidente Javier Lambán o el rey Felipe VI. Urquizu ha querido agradecer a «familia, amigos, compañeros de corporación y de partido, a todos aquellos que de una u otra manera os implicasteis en hacer de Alcañiz un lugar mejor». «Ser alcalde de tu pueblo es el mayor honor que uno puede tener. Siempre traté de hacer todo con honestidad y trabajando lo más duro posible para dejar una ciudad mejor que la que encontré», concluye el texto.

Urquizu junto al rey Felipe VI durante su visita a Alcañiz en diciembre de 2022./ L.C.

Seguirá como secretario general

Según ha explicado el propio edil, la intención es poder mantener su cargo como secretario general del PSOE de Alcañiz, un puesto que revalidó en junio de 2025 con más del 70 % de los apoyos. «Siempre estaré dispuesto a participar en cualquier debate en el que mi agrupación me requiera».

Así, aunque la decisión final tendrá que ratificarla la agrupación, todo apunta a que será Irene Quintana quien asuma la portavocía y el liderazgo de la oposición. El propio Urquizu sostiene que actualmente es ella quien aglutina la mayoría de los apoyos. «Es una persona muy preparada y que ya estuvo conmigo gestionando el Ayuntamiento. Sabe cómo se trabaja», ha apuntado el socialista.

Lo que no ha querido confirmar es quién será el aspirante socialista a los próximos comicios electorales de 2027. Urquizu ha asegurado que ese horizonte aún es muy lejano y que requerirá de preparación, trabajo y análisis antes de tomar una decisión. En este sentido, sostiene que la agrupación alcañizana sigue siendo «la segunda más grande de la provincia» y que cuenta con una «gran cantera». Así, ha elogiado el peso que tienen las nuevas generaciones en la localidad y ha recordado que Jorge Martínez es «el concejal más joven que ha tenido el Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa».

Cristian Petru, nuevo concejal socialista

El asiento que ahora queda vacante lo asumirá Cristian Petru, que concurrió en las listas del PSOE de 2023 como independiente. Urquizu sostiene que ya ha hablado con él y está «preparado para asumir el reto». El socialista también ha recordado su origen rumano y ha asegurado que será positivo que una comunidad tan extensa en Alcañiz «tenga un concejal de referencia que pueda representar sus intereses».

Se trata de la segunda baja en la agrupación socialista que se registra en menos de un año. La anterior fue la de Jorge Abril, que dejó el cargo para asumir la gerencia del Consorcio de Patrimonio Íbero de Alcañiz. En su lugar fue Ángela Lara quien asumió el puesto vacante.

Ignacio Urquizu es doctor en Sociología y profesor de la Universidad Complutense. En 2015 fue elegido diputado por Teruel en el Congreso. En 2016, durante la crisis interna del PSOE que desembocó en la dimisión de Pedro Sánchez tras la división del partido sobre la investidura de Mariano Rajoy, Urquizu se alineó con las posiciones críticas con la dirección de entonces. En 2017, tras el regreso de Sánchez al liderazgo socialista mediante primarias, Urquizu no formó parte del nuevo círculo de dirección.

En 2019 regresó a Teruel para asumir la alcaldía de Alcañiz, cargo que mantuvo hasta 2023. Ese año dio el salto a las Cortes de Aragón como diputado autonómico y ejerció como portavoz de Educación del grupo socialista. En 2025 abandonó su escaño y volvió al ámbito académico, desde donde ha continuado participando en el debate público como analista y ensayista.