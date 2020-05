Críticas a la falta de información acerca del final e inicio de curso

El sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón critica la falta de información sobre la desescalada durante el tercer trimestre del curso escolar. El Ministerio de Educación anunció este martes que los niños no volverán a clase hasta septiembre, salvo excepciones. Pero estas excepciones «no son claras, no están reguladas y nos generan muchas dudas», aseguran. En la fase 2 de la desescalada, a finales de mayo, podrán volver a clase estudiantes de 2º de Bachillerato, de 4º de la ESO, menores de 6 años cuyos dos padres no puedan teletrabajar y estudiantes especialmente vulnerables de Primaria para recibir refuerzo educativo, según lo anunciado por el Ministerio. Y los equipos directivos también se incorporarán para organizar esta vuelta a las aulas.

Desde CSIF piden «información clara» al Ministerio y al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Se preguntan, entre otras cosas, «¿cómo se va a organizar esta vuelta a las aulas de algunos? ¿Quién va a decidir qué alumnos pueden o deben volver? ¿Y qué profesores: todos, algunos, voluntarios? ¿Por qué los de Infantil sí y los pequeños de Primaria no? Tampoco pueden quedarse solos en casa. ¿Con qué equipos de protección contarán el profesorado, el personal no docente y alumnado? ¿Quién comprará esos EPIS, cuando en muchos centros hay déficit porque aún no han recibido las partidas para gastos de funcionamiento? ¿Cómo se organiza la distancia social en las aulas y el patio? En Infantil los maestros tienen mucho contacto con los niños, eso es inevitable».

Respecto a la orden del Gobierno de Aragón publicada este miércoles en el BOA por la que se establecen las directrices para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación, también «se generan algunas dudas». Desde el sindicato aseguran que, como medida general «apoyamos la flexibilización de la evaluación y del currículo; que no se avance contenidos en el tercer trimestre; que el curso termine en junio, y que se elabore un plan de refuerzo para el próximo curso». También valoran positivamente que se incluyan instrucciones específicas para las distintas etapas educativas: Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Deportivas, Idiomas, Educación de adultos y Educación especial. Pero «no entendemos que se permita la titulación con dos asignaturas suspensas en 2º de Bachillerato y tres asignaturas suspensas en 4º de la ESO. Y no compartimos que las pruebas extraordinarias de septiembre pasen a junio para todos los cursos menos para 2º de Bachillerato», afirman. Defienden que las pruebas extraordinarias deben realizarse en septiembre y esperan que el cambio sea excepcional este año. Por otro lado, lamentan que «todas las comunidades deberían aplicar las mismas normas en Educación, y no lo están haciendo, lo que genera una desigualdad entre territorios«. Como ejemplo, dicen que hay comunidades donde se puede obtener el título de Bachillerato con asignaturas suspensas (como Aragón) y otras donde hay que aprobar todas. CSIF a nivel nacional estudia acciones jurídicas para evitar desigualdades y agravios.

Desde el sindicato de Enseñanza CGT en Teruel, señala como «desafortunadas» las declaraciones emitidas por el Consejero de Educación Felipe Faci en su respuesta ante las quejas sobre la falta de equipos informáticos para el alumnado del CEIP Pierres Vedel de la capital turolense. Carencias que ascienden a 750 alumnos y alumnas en la provincia de Teruel según datos del propio Departamento de Educación. Explican que el claustro del centro denunció en prensa la grave carencia de recursos informáticos en las familias señalando que el 17 de abril se comunicó que “no se iban a poner y que no tenían explicación posible”. Se trata de 24 alumnos y alumnas sin equipo y 17 solo con WiFi, en un centro con 200 alumnos situado en una zona vulnerable de la ciudad.

Ante la pregunta sobre este asunto en comparecencia pública del Consejero el miércoles, la respuesta fue que “es el Departamento el que se dirigió al centro para conocer el listado de familias, el interés fue del Departamento hacia el centro educativo”. Para la organización sindical “no es comprensible que el Consejero remarque el interés del Departamento, casi por encima del propio centro, mientras se negaron en su momento las soluciones necesarias, motivo de la denuncia en prensa”. A la cuestión planteada por CGT en reunión mantenida entre Administración y sindicatos este jueves, ha afirmado que se solucionaría a principios de mayo. Rectificación que aunque la formación sindical saluda, también considera como “plazos excesivos a estas alturas de curso”. Añaden que, “el problema es que tras un mes de ese supuesto interés de la Administración por la situación del colegio, se negó cualquier ayuda y solo tras denuncia en medios, han anunciado respuesta”.

Por otra parte declaran que, “es difícilmente comprensible que el viernes, día 24 de abril, la Unidad de Programas Educativos haya mandado a los centros educativos una encuesta para conocer la situación de las familias, situándonos todavía en una fase de diagnóstico”. Desde CGT recalcan que lo que esta nueva crisis ha puesto en evidencia, “no es la brecha digital, sino la falta de recursos en la escuela pública” para terminar aseverando que, “si lo que se pretende es conseguir una educación verdaderamente inclusiva se debe comenzar a revertir la desigualdad social, lo que significa tomar las decisiones políticas y económicas pertinentes, ya que el resto es poner parches temporales”.

CHA pide medidas para que se garantice la conciliación familiar en

CHA pide un plan de medidas que garantice la conciliación familiar cuando se inicie la «nueva normalidad» y el compromiso de los ayuntamientos para ofrecer planes de ocio para los menores. «En el plan de desescalada anunciado por el presidente Sánchez se ha olvidado de las medidas de conciliación familiar, proponiendo una única idea sin definir y que deja más incógnitas que certezas» ha señalado la Secretaria General de CHA.

La gran preocupación de las familias es qué van a hacer con sus hijos e hijas cuando se incorporen a sus puestos de trabajo. Problema que se agrava más en el medio rural aragonés, en los municipios, donde muchas veces los menores solo pueden quedarse con sus abuelos, que en este momento, son las personas más vulnerables ante el Covid-19.

Lasobras señala que «los anuncios realizados por el Gobierno del Estado, ante la progresiva vuelta al trabajo de los padres y madres, diseña un futuro incierto en lo relativo a la conciliación familiar, y que genera muchas dudas entre las familias». En Aragón hay aproximadamente 185.000 escolares de entre 2 y 14 años, que en gran medida recurren a los medios mencionados anteriormente (datos del IAEST). Desde el Gobierno central tan solo se ha dado una alternativa para las familias con niños y niñas menores de 6 años para los que se propone la apertura de los centros educativos públicos y privados. En este sentido, dicen, «tenemos dudas sobre el tiempo de apertura, cuándo empieza el plazo de inscripción y con qué criterios se a priorizar; además de las cuestiones técnicas sobre los ratios, el precio y la gestión pública o privada de las actividades». Isabel Lasobras señala que, en general, los empleos con salarios más bajos y precarios suelen ser presenciales, no admiten teletrabajo, por lo que es imprescindible un impulso a las propuestas de conciliación familiar desde lo público.

Lasobras destaca que «nos preocupa que si se produce una bajada del aforo a las actividades que se ofrezcan en algunos centros privados es muy probable que aumente el precio para las familias». Desde CHA recuerdan que en los periodos no lectivos se han celebrado las colonias urbanas, que se llevaban a cabo en centros deportivos, colegios públicos y privados; los campamentos; las guarderías con opción de apertura durante junio y julio; y las ludotecas dependientes de centros tanto públicos como privados. «El uso de estas actividades es siempre muy alto, solo los campamentos aragoneses registraron en Aragón a más de 27.000 participantes y desarrollaron 420 actividades», concluyen.