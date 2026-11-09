José Luis García conquista la primera Backyard Ultra Foz-Calanda tras recorrer 248 kilómetros en 37 horas

La primera edición de la Backyard Ultra Foz-Calanda dejó un estreno para el recuerdo en el municipio bajoaragonés. José Luis García Ortega se proclamó vencedor absoluto después de completar 37 vueltas y recorrer 248,1 kilómetros, mientras que Elena Sanz Alonso fue la mejor participante femenina con 21 vueltas y 140,8 kilómetros. Ambos registros supusieron, además, nuevos récords de Aragón en sus respectivas categorías, según la organización.

La competición, organizada por el Club Deportivo El Morrón, reunió a 101 corredores que afrontaron un exigente desafío de resistencia desde las 22.00 del viernes 6 de noviembre hasta la mañana del domingo 8. La prueba se disputó sobre un circuito de 6,7 kilómetros, con salida y llegada en el pabellón municipal, que los participantes debían completar en menos de una hora para poder tomar la siguiente salida. El formato se repitió hasta que únicamente quedó un corredor capaz de completar una vuelta más que sus rivales.

El triunfo de García Ortega llegó a las 10.00 del domingo, cuando afrontó en solitario la vuelta número 37 y la completó en 45 minutos y 34 segundos. Hasta entonces había mantenido un intenso duelo con Borja Palacio Rodríguez, que terminó como asistente del vencedor con 36 vueltas y 241,4 kilómetros recorridos. El tercer puesto fue para Patxi Artigot Caballero, que alcanzó las 28 vueltas y acumuló 187,8 kilómetros.

Un duelo de más de 240 kilómetros por la victoria

La carrera fue seleccionando progresivamente a los participantes a medida que avanzaban las horas. De los 101 corredores que completaron al menos una vuelta, 77 continuaban después de las seis primeras horas y 42 seguían en competición al alcanzar la duodécima. Tras superar los 100 kilómetros, correspondientes a la decimoquinta vuelta, permanecían 32 participantes, mientras que en la vigésima el grupo se había reducido a 15.

José Luís García junto a Borja Palacio y Patxi Artigot / Club El Morrón

Uno de los momentos destacados llegó al completarse la vuelta número 24, cuando siete corredores consiguieron alcanzar las 100 millas, equivalentes a 160,9 kilómetros. Entre ellos estuvieron Miguel Buj Gascón y Ricardo Campo Martín, los dos participantes más destacados de la zona, que finalizaron su participación con 24 vueltas. David Latorre Martínez también se retiró en ese punto, mientras que Saúl Capapé Márquez prolongó su esfuerzo hasta la vuelta 25, con 167,65 kilómetros.

José Luís García tras completar las 37 vueltas / Club El Morrón

Patxi Artigot resistió hasta la vuelta 28, momento en el que únicamente permanecían en carrera García Ortega y Palacio Rodríguez. Ambos continuaron durante ocho vueltas más, superando la barrera de los 200 kilómetros y manteniendo la incertidumbre por la victoria hasta la mañana del domingo. Palacio completó su última vuelta en 51 minutos y 26 segundos, antes de que García Ortega afrontase en solitario el recorrido definitivo que le permitió adjudicarse la primera edición.

Elena Sanz establece el récord femenino con 140 kilómetros

La competición femenina también dejó registros destacados. Elena Sanz Alonso se proclamó vencedora después de completar 21 vueltas y recorrer 140,8 kilómetros, una marca que la organización señaló como nuevo récord aragonés de la modalidad.

La segunda posición fue para Inés Carreta, que alcanzó las 20 vueltas y sumó 134,1 kilómetros, convirtiéndose en la asistente de la vencedora. Por detrás finalizaron Celia Claraco Arévalo y Beatriz Altaba Sanz, ambas con 16 vueltas completadas, equivalentes a 107,3 kilómetros.

La participación femenina estuvo integrada por 18 corredoras, que formaron parte de un estreno marcado por las largas distancias y la resistencia física y mental. Entre los representantes locales también destacó la presencia de Joaquín Sauras, corredor de Foz-Calanda, que completó seis vueltas y acumuló 40,2 kilómetros.

García y Sanz, campeones del circuito del Bajo Aragón

Más allá de los resultados individuales, la cita de Foz-Calanda sirvió también para decidir el Campeonato de Backyard del Bajo Aragón, una competición conjunta con la Backyard Alcañiz Memorial Rafa Esteruelas que premia a los corredores que acumulan un mayor número de vueltas entre ambas pruebas.

José Luis García y Elena Sanz se adjudicaron igualmente los títulos masculino y femenino de este circuito, respectivamente. Los dos vencedores recibieron un premio económico de 200 euros cada uno por sus resultados en el campeonato.

101 corredores participaron este fin de semana en Foz Calanda / Club El Morrón

La primera Backyard Ultra Foz-Calanda se disputó sobre un trazado de 6.706 metros y aproximadamente 90 metros de desnivel positivo por vuelta. En el caso del vencedor absoluto, las 37 vueltas completadas supusieron acumular más de 3.300 metros de desnivel positivo, además de permanecer en competición durante más de un día y medio.

Con este estreno, el Club Deportivo El Morrón incorpora una nueva cita de ultrarresistencia al calendario deportivo del Bajo Aragón. La prueba cierra su primera edición con 101 participantes, dos récords aragoneses y siete corredores capaces de superar las 100 millas, unos registros que reflejan la exigencia deportiva de una modalidad en la que el vencedor no es necesariamente el más rápido, sino el último capaz de seguir corriendo.