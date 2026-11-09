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09 NOV 2026|

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El Cross de Alcorisa reúne a corredores de todas las edades en el Parque del Lago en su 48ª edición

Max Travers, Nerea Calvo y los veteranos Carlos Jávega y Ana Castro destacan entre los vencedores de una jornada que también contó con una amplia participación de escolares del territorio

Numerosos corredores participaron este fin de semana en el Cross / Ayto. de Alcorisa
Numerosos corredores participaron este fin de semana en el Cross / Ayto. de Alcorisa

Jesús Burgos09 11 2026

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Alcorisa

AtletismoDeporte

El Parque del Lago de Alcorisa volvió a convertirse este domingo en escenario del atletismo comarcal con la celebración del XLVIII Cross de Alcorisa y XLVI Memorial Rubén Balfagón. La tradicional cita deportiva reunió a corredores de diferentes edades y localidades del territorio, desde las categorías escolares hasta las pruebas de adultos, en una jornada marcada por la participación y el ambiente deportivo.

La competición contó con representación de municipios como Alcorisa, Alcañiz, Calanda, Andorra, Valderrobres, Caspe, Molinos o La Portellada, entre otros. Los participantes afrontaron las diferentes carreras programadas en función de sus respectivas categorías, con protagonismo tanto para los atletas más experimentados como para los jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en el atletismo.

Max Travers y Nerea Calvo se imponen en categoría sénior

En las pruebas de adultos, Max Travers, del Running Zaragoza y procedente de Alcañiz, se adjudicó la victoria en categoría sénior masculina con un tiempo de 27 minutos y 12 segundos. El segundo puesto fue para Nahum Calaceit Pastor, de Calanda, que cruzó la meta en 27 minutos y 26 segundos, mientras que Carlos Pitarque Torres, del Matarraña Team, completó el podio con un registro de 27 minutos y 58 segundos.

En categoría sénior femenina, el triunfo correspondió a la alcorisana Nerea Calvo, con un tiempo de 39 minutos y 10 segundos. La segunda posición fue para Omayma Errahmaouy, de Molinos, que terminó la prueba en 48 minutos y 43 segundos.

La competición juvenil masculina tuvo como vencedor al andorrano Jorge Loscos, del Pulso Minero Team, que completó el recorrido en 21 minutos y un segundo. Le siguieron Jorge Vidal Gasulla, del Matarraña Team y vecino de Valderrobres, con 21 minutos y 33 segundos, y Adrián González Mar, de Alcañiz, con 24 minutos y 10 segundos. En la prueba juvenil femenina, Noa Monserrat Vidiella, del Matarraña Team, se hizo con la primera posición con un registro de 24 minutos y 51 segundos.

Protagonismo de los atletas veteranos

Las categorías veteranas también dejaron varios triunfos destacados. En veteranos A masculino, Carlos Jávega Saura, corredor y presidente del Matarraña Team, se alzó con la victoria, seguido del alcañizano José Gómez Rallo, e Iván López Ariño, del Alcorisa Fondistas.

En veteranos B, el triunfo se quedó en casa gracias a Santi Moreno Ariño, de Alcorisa, que se impuso con un tiempo de 30 minutos y 31 segundos. Rafa Ródenas Cañada, de Calanda, fue segundo con 32 minutos y 20 segundos, mientras que Sergio Gracia Carbó, del Alcorisa Fondistas, terminó tercero con 33 minutos y 34 segundos. Por su parte, Raúl Carreras Galve, también de Alcorisa, encabezó la clasificación de veteranos C, por delante de Pablo Carreras Galve y Jesús Ángel San Bernardino.

En las categorías femeninas, la calandina Marta Ferrer Castel ganó en veteranas A, acompañada en el podio por Ana Hernández Gracia, del Alcorisa Fondistas, y Patricia Alcaine Bernad, del Tragamillas. En veteranas B, Ana Castro García, del Pulso Minero Team, se adjudicó la victoria con un tiempo de 32 minutos y 18 segundos, mientras que Carmen Cortés Díaz, del Aivadai de Mas de las Matas, venció en veteranas C.

Amplia participación en las categorías escolares

Las carreras escolares volvieron a constituir una parte importante del Cross de Alcorisa, con numerosos participantes de clubes, escuelas deportivas y municipios del Bajo Aragón y comarcas vecinas.

En sub-16, los hermanos Leire y Lucas Ferrer Fabre, del Matarraña Team y procecentes de La Portellada, consiguieron sendas victorias en las categorías femenina y masculina. Laia Oliveros Fernández y Aya Ezzahiri completaron el podio femenino, mientras que Omar Kasmi y Adrián Sancho Sanz ocuparon la segunda y tercera posición masculina.

En sub-14 femenino, Ángela Bernal Franco, del Pre Élite Team de Alcañiz, se impuso por delante de su compañera Vega Gómez Compais y de Noa Villadas Cantarero, del Tragamillas. En la prueba masculina, el vencedor fue Álvaro Puértolas Pardos, de la Agrupación Atlética Turolense, seguido de Alejandro Serrano Lecha, del Aivadai, y Víctor Martín Ayora, del Alcorisa Fondistas.

La categoría sub-12 femenina tuvo como ganadora a Ainara Cubero Martín, de Andorra, mientras que Sira Peralta Espallargas y Laura Ricote Espallargas, ambas de Alcorisa, completaron el podio. En la masculina, Aritz Yeguas Gracia, de Alcorisa, consiguió el primer puesto, por delante de Fernando Centella Galindo, de Calanda, y Youssef El Ouizi, también de Alcorisa.

Finalmente, en sub-10 femenino, Nour Ezzahiri, de Alcorisa, se adjudicó la victoria, seguida de Triana del Campo Moreno, del Atletismo La Val de Montalbán, y Gala García Jover, de Andorra. En la categoría masculina, el triunfo fue para el alcorisano Lizer Tello Sancho, con Miguel Guallar Labarias, de Calanda, en segunda posición y Julen Vidal Santos, también de Alcorisa, en la tercera.

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