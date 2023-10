Cruce de reproches por la falta de auxiliares en el Maestrazgo en el pleno de las Cortes

La falta de auxiliares de educación especial en la comarca del Maestrazgo ha sido una de las preguntas interpeladas a la consejera de Educación, Claudia Pérez, por parte del diputado socialista y portavoz del mismo área Ignacio Urquizu. Este ha preguntado a la titular del departamento por qué se ha reducido la contratación de 40 horas con dos auxiliares de educación especial en Cantavieja y La Iglesuela del Cid vigente el pasado curso, a un total de 27,5 horas y un auxiliar en la presente contratación.

Pérez le ha asegurado que las horas destinadas a la atención, tanto del escolar de La Iglesuela del Cid como el de Cantavieja, «están adscritas a las necesarias», y le ha reprochado a Urquizu que la normativa le impide «contratar por veinte horas». «Porque su gobierno se sentó en la mesa de negociación y firmó que tengo que contratar como mínimo por 27 horas y media y no me deja flexibilidad para tener un auxiliar por veinte horas en un pueblo y otro de veinte horas en otro. Por eso no puedo contratar», le ha respondido.

Urquizu ha defendido que las negociaciones del anterior gobierno se hicieron por unas «condiciones dignas» y no ha aceptado las explicaciones de Pérez. «No negociamos cuántos auxiliares tiene que contratar usted. Usted puede contratar, uno, dos, tres.., siete, los que quiera, pero ha decidido contratar a uno. Ha decidido que esos niños de Cantavieja y La Iglesuela del Cid van a tener menos servicios de los que tenían antes», ha denunciado el diputado del PSOE, puntualizando que el único auxiliar contratado va a tener que hacer viajes constantes de una población a otra lo que implica «riesgos por itinerancia», en un sitio como el Maestrazgo «muy frío en invierno». El socialista ha acusado a la Consejera de «dejación de funciones» e «improvisación» en esta materia.

Pérez a su vez le ha criticado a Urquizu la herencia recibida en este ámbito en el que en el mes de junio «se había gastado la partida presupuestaria». «Hemos tenido que dotar ahora de 927.000 euros para contratar. En el mes de agosto nos encontramos con muchas necesidades que estaban sin dotar. El 9 de agosto hicieron un llamamiento de 322 plazas, cuando habían tenido el curso anterior vosotros 487. ¿Qué pasa que no sabían contar?», le ha reprochado.

La consejera de educación ha advertido además que las necesidades «cada día aumentan» lo que es «tremendamente preocupante». «Tenemos que seguir dotando, y vamos a seguir trabajando».

Aprobada una PNL

Precisamente en esta materia las Cortes han aprobado este jueves por unanimidad una iniciativa parlamentaria del PSOE que pide que el Departamento de Educación se reúna con los agentes implicados y lo haga con la «mayor celeridad» posible. El Grupo Socialista ha criticado que la consejera de Educación haya «eludido sus responsabilidades parlamentarias» vetando su comparecencia en el Pleno y que «no haya querido estar presente» en el debate de la iniciativa.

El portavoz socialista ha explicado este curso que hay 20 auxiliares de educación especial menos (432 el curso anterior frente a los 412 de este curso). «Las provincias más castigadas por sus recortes son Huesca y Teruel, donde hay mayoría de colegios rurales. Este curso Huesca tiene 24 auxiliares menos y Teruel 11», ha explicado.

Es por eso que la PNL, que ha salido adelante por unanimidad, pide que el Departamento de Educación se reúna con la comunidad educativa con necesidades especiales para establecer las horas necesarias y el número de auxiliares necesarios. Además, se solicita que dicho encuentro se produzca en los

próximos días ya que la importancia de la cuestión «exige una celeridad que la consejera no está teniendo».