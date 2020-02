Cs denuncia «el abandono» del Gobierno de Aragón hacia Cuencas Mineras

“El Gobierno de Aragón ha abandonado a los municipios de las Cuencas Mineras en el último temporal de nieve”, ha asegurado este jueves el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno (Cs), tras haber visitado algunas zonas que han sufrido daños tras la borrasca Gloria. Lo hizo acompañado de los aslcaldes de Escucha, Luis Fernando Marín, y Palomar de Arroyo, Ramiro Beltrán, ambos de Ciudadanos. Asimismo han estado acompañados por el diputado por la provincia de Teruel en las Cortes de Aragón, Ramiro Domínguez.

Moreno ha lamentado que la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, «solo ha realizado una visita de media hora” a Castel de Cabras, una población cuyos daños por el temporal “no representan realmente a toda la comarca”, según ha denunciado.

Las poblaciones de esta zona de las Cuencas Mineras aún no han terminado de cuantificar las afecciones y los alcaldes han expresado su «temor» de que las ayudas «no sean suficientes» y se limiten a ser “una cortina de humo”.

“Después de dos semanas y tras un temporal como no conocíamos en 50 años sentimos un desamparo total por parte del Gobierno de Aragón”, ha asegurado Moreno, al estimar que no ha existido coordinación ni «los medios suficientes» para atender a estas poblaciones. “La consejera de Presidencia debería de haberse implicado en esta comarca como en otras”, ha insistido, para señalar que los daños son cuantiosos tanto en bienes municipales como de particulares, a quienes ha agradecido su ayuda a la hora de limpiar los municipios con sus máquinas. “Los ayuntamientos somos los únicos que hemos estado a la altura de las circunstancias”, ha dicho.

En Utrillas se han cuantificado en 300.000 euros los daños causados por el temporal, aunque se siguen conociendo nuevas afecciones en tejados, canales, tuberías, en las redes de gas, telefonía o alumbrado. Su alcalde ha denunciado que tanto el Ejecutivo autonómico como el central “no concretan ni materializan nada». «Nos tememos que todo puede ser al final una cortina de humo y con el tiempo veremos si ofrecen ayudas o no”, ha manifestado Moreno.

El alcalde de Escucha, Luis Fernando Marín, ha estimado que la situación es “triste e injusta” y ha precisado que en esta localidad se han registrado unos 250 kilos de nieve por metro cuadrado, una cifra récord, que han provocado “unos daños brutales”, que ascenderán a más de un millón y medio de euros. Ante este problema, ha asegurado que “no se sienten representados ni ayudados por la comarca ni por el Gobierno de Aragón” y ha lamentado que “nadie” haya visitado estas poblaciones para hablar con sus vecinos.

“Parece que hay una cierta separación entre municipios con alcaldes de unos partidos o de otros. Duele decirlo, pero es algo que estamos viviendo y viendo, me duelen este tipo de discriminaciones y es algo que habrá que hablar con Lambán porque parece que algunos no somos de Teruel”, ha advertido. Marín ha concluido asegurando que las ayudas anunciadas no serán suficientes ni se corresponden con los daños registrados en estas localidades.