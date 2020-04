Cuando salir al campo o huerto significa no encontrar a gente

Desde hace varios días, la inquietud por ciertas restricciones en el medio rural han sido tema de debate y consulta. En este caso, a los ayuntamientos, entidad más cercana a la que en varias ocasiones se ha trasladado la consulta sobre ir o no al huerto. No es posible, de momento. Esta inquietud pasó al plano político autonómico y nacional el domingo cuando el presidente de Aragón propuso a Pedro Sánchez que la salida escalonada del confinamiento empiece en el medio rural. «De momento, no tenemos ningún afectado y en ese sentido, lo estamos llevando bien, pero a nivel psicológico ya se está haciendo duro», dice el alcalde de Estercuel, Joaquín Lahoz. Estima que están unos 140 residentes en el pueblo y la gran mayoría jubilados o prejubilados. «Tenemos cierto agobio todos porque a nivel de ayuntamiento, planes no podemos hacer y obras por ejemplo, tampoco a no ser que sean urgencias, así que, tenemos el pueblo parado», cuenta. «No podemos ir al campo a coger leña -necesaria en muchas casas- pero sí a quemar poda. Hay contradicciones», añade. Que los hortelanos puedan acudir al huerto de uno en uno, o que los niños puedan salir al campo, son opciones que ve viable con un control. «No te encuentras a nadie… Ya es por salud psicológica», concluye.



Con orden y especial atención a que no viaje nadie que no resida en el pueblo, es la única opción válida que vería el alcalde de Oliete respecto a una cierta permisividad. «Es verdad que en estos días no ha venido nadie de fuera pero, aunque no lo vería mal, soy un poco reticente porque se produzca un efecto llamada», dice Rogelio Villanueva. El decreto de estado de alarma cogió en el pueblo a algunas familias que no residen de forma habitual y que optaron por quedarse. «Me avisaron ellos mismos de que se quedaban y están cumpliendo la cuarentena como el resto de la gente. Yo paso tiempo fuera haciendo los repartos de la panadería y las compras que me piden y no veo a nadie», concluye Villanueva.

Pequeños y cercanos productores



En el caso de Lledó los vecinos participaron durante Semana Santa en sendos ‘vermuts’ musicales y celebraron la Pascua desde sus hogares a través de la iniciativa ‘La Mona en casa’ y los más pequeños han sido los protagonistas en los pregones. En la línea de lo manifestado en los últimos días desde algunos sectores, se quiso poner de manifiesto la importancia de poder desarrollar correctamente las labores agrícolas. «Debemos hacer un reconocimiento a los agricultores y a todos los productores de alimentos agropecuarios estos días. Y ahora más que nunca debemos valorar nuestros pequeños comercios», explica Teresa Crivillé, alcaldesa de Lledó, además de empresaria productora de vino del territorio.

En la misma línea se manifestaron en La Portellada, donde aprovecharon para agradecer a los segundos residentes que no hayan tenido la tentación de regresar a su pueblo. «Tenemos muchos pequeños huertos que ni si quiera son cultivados en algunas ocasiones por sus propietarios. Pensamos que esta cuestión debería de valorarse porque es muy importante para nosotros», dice la alcaldesa, Gloria Serrat. En esta localidad cuentan con una feria dedicada precisamente a los huertos. También se quejan de cierta indefinición a la hora de permitir la quema de rama de olivo. Los más pequeños son, al igual que en Lledó, los protagonistas de los pregones.