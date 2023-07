Cuatro SVB bajoaragonesas han estado desactivadas el fin de semana por falta de personal

Confusión y malestar ante la situación vivida en los últimos días en los vehículos de transporte sanitario urgente de la provincia de Teruel. Cuatro vehículos Soporte Vital Básico (SVB) han estado desactivados durante el fin de semana y otras ayer con solo uno de los dos técnicos necesarios debido a la falta de personal. De este modo, el sábado se procedió a la desactivación del Soporte Vital Básico -SVB- de Valderrobres, Alcorisa y Cantavieja. El domingo se desactivó en Andorra, Alcorisa continuó inactiva y en los capitales del Matarraña y el Maestrazgo solo se contó con uno de los dos técnicos necesarios. Ayer el servicio se había restablecido en todas las áreas afectadas durante el fin de semana. No obstante, en Utrillas la base de Soporte Vital Básico solo contó con un técnico al igual que en Albarracín.

Fuentes del propio personal médico consultadas por La COMARCA afirmaron que algunos centros de salud no tuvieron conocimiento de la desactivación de estas unidades de transporte sanitario urgente. Fue cuando hubo que procederse a activar las ambulancias durante el transcurso de una urgencia cuando el personal sanitario y los pacientes conocieron que el vehículo procedía desde otra de las bases diferentes a su centro de salud de referencia. Este medio se puso en contacto ayer con la consejería de Sanidad sin obtener respuesta.

En el caso de las unidades de Soporte Sanitario Urgente del Bajo Aragón Histórico que no estuvieron activas el fin de semana fue la base de Alcañiz la que se hizo cargo de las urgencias de las citadas zonas. En estos casos se prioriza cubrir la UVI móvil de Alcañiz para que cuente con personal técnico en todo momento.

«Precariedad»

Desde el Comité de Empresa UTE Transporte Sanitario Aragón-Teruel manifestaron que buena parte de los problemas de personal existentes vienen dados por una situación que se arrastra desde hace 5 años por la falta de la renovación del convenio colectivo y la, a su juicio, «precarización de su actividad». A ello se unen las vacaciones de muchos técnicos así como la huelga que mantienen algunos profesionales. También, aseguran, hubo muchos problemas con las bases en las que los trabajadores deben estar en la guardia y que en muchos casos ni existía. Recordaron que además de un espacio para estar se debe disponer posibilidad de limpieza del vehículo después de cada traslado.

Subrayaron que, asimismo, los trabajadores deben disponer de vestuarios, duchas y un espacio adecuado que en muchos casos, de momento, «no se cumple» por parte de la empresa Ambulancias Tenorio, que lleva un mes al frente del servicio. «Venimos denunciando varias carencias desde el 1 de junio. Creemos que no ha habido una previsión para dotar al dispositivo de personal y pensamos que es muy difícil cuando además se ofrecen salarios de hace 5 años», explica Pedro Royo, secretario del comité de empresa.

Los trabajadores reconocen el salto cualitativo que supuso para la asistencia el cambio de modelo pero subrayan que si no existe personal no se pueden cumplir unas mínimas expectativas. «Nos hemos encontrado con vehículos que no tenían toda la dotación de material de electromedicina, con vehículos que no eran nuevos además de falta de documentación», añade Royo. Asimismo, concluyen afirmando que a día de hoy se siguen desactivando 8 SVB de la provincia a las 21.00 y que los vehículos 112 que iban a suplir «supuestamente» esta carencia de falta de unidades desde el día 1 aún «no existen».