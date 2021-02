Cuevas de Cañart, en ‘Una historia, una canción’ de Movistar + con Guitarricadelafuente

La localidad del Maestrazgo Cuevas de Cañart aparecerá muy pronto en el canal #0 de Movistar+ de la mano de Guitarricadelafuente. El cantautor Álvaro Lafuente participará en el programa «Una historia, una canción» que presentará Zahara y que descubrirá las historias que hay detrás de grandes canciones. Constará de cuatro entregas que combinarán testimonios, música, carretera, emociones y colaboraciones de lujo. La primera de ella se estrenará este jueves 4 de febrero a las 22.00 horas. Guitarricadelafuente será el protagonista de la segunda entrega, ‘Pueblo’, cuya fecha todavía no ha sido comunicada por la cadena televisiva.

Guitarra al hombro, la cantante y compositora llegará a Nigrán (Pontevedra), Los Alcázares (Murcia), Cuevas de Cañart (Teruel) y Úbeda (Jaén), localidades donde conocerá historias emocionantes protagonizadas por sus gentes, y que tratarán de temas como los incendios, la soledad, el mar o las raíces. A cambio de sus historias, Zahara les regalará canciones relacionadas con estas cuestiones.

En cada viaje, la artista escogerá un tema como punto de partida –Smoke on the water (Deep Purple), Eleanor Rigby (The Beatles), Mediterráneo (Joan Manuel Serrat) y This land is your land (Woody Guthrie)- y terminará con un concierto que los habitantes de dichos municipios disfrutarán en directo. En el programa aparecerán artistas como Xoel López e Iván Ferreiro (Galicia), Viva Suecia (Murcia), Guitarricadelafuente (Teruel) y Martí Perarnau (Jaén). Además, participarán periodistas musicales como Virginia Diaz, Wilma Lorenzo y Fernando Navarro.

La presentación del programa tuvo lugar este miércoles en un encuentro por videoconferencia en el que estuvieron presentes la propia Zahara, conductora del programa; Jorge Ortiz de Landázuri, gerente de contenidos de #0 y de Producción Propia; y los músicos Rafa Val, vocalista de Viva Suecia; y Martí Perarnau, de _Juno, proyecto musical que desarrolla junto con la presentadora.

Episodios

1. FUEGO

Zahara se desplaza hasta Nigrán (Pontevedra) para recordar, con sus habitantes, el incendio forestal de 2017, uno de los más graves de los últimos años. Además de los bomberos, trabajadores municipales y los vecinos colaboraron en la extinción del fuego. A cambio de sus testimonios, Zahara les regala temas de The Beatles, Bowie o Ed Sheeran. La cita acabará con un concierto de Xoel López en el que también colaborará Iván Ferreiro y la propia Zahara.

2. PUEBLO



‘Eleanor Rigby’ es una de las canciones más bellas del repertorio de The Beatles y de las que abordan la soledad de la vida rural. Para tratar este tema, Zahara se desplaza hasta Cuevas de Cañart (Teruel). Allí se encontrará con el músico Guitarricadelafuente y hablarán de la «España vaciada». Contarán con el testimonio de vecinos, maestros, médicos rurales o tenderos. A cambio, Zahara les regalará temas de Chuck Berry, The Police o Labordeta. El viaje terminará con el concierto que Guitarricadelafuente les ofrecerá a sus convecinos.

3. AGUA



Los Alcázares (Murcia) fue uno de los pueblos más castigados por las DANAs de 2016 y 2019. Las fuertes tormentas acabaron removiendo y sacando a la luz todo el daño que el hombre había hecho durante años al Mar Menor. Zahara charlará con agricultores, pescadores y comerciantes, y comprobará cómo salieron adelante. A ellos les regalará canciones de Serrat, The Beach Boys y Javier Krahe. Para finalizar, el grupo murciano ‘Viva Suecia’ versionará ‘Mediterráneo’, la canción más hermosa que se le ha dedicado al mar.

3.TIERRA



Zahara finaliza su viaje en su localidad natal, Úbeda (Jaén). Junto con Martí Perarnau, su media naranja musical en el proyecto Juno, se reencontrará con sus raíces y se entrevistará con gente que vive, cuida y ama la tierra desde la raíz: agricultores, olivareros y alfareros. A ellos les regalará canciones que van desde la copla hasta Manolo García y será testigo de cómo Carmen Linares interpreta ‘Andaluces de Jaén’, el himno de la provincia. El programa terminará con el concierto de Juno y la versión de una de las canciones que mejor han reflejado el amor a la tierra: ‘This land is your land’.