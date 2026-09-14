Danza, música y exposiciones llenan las calles de Las Parras de Martín en la VII edición del Festival Folclore Vivo

Las Parras de Martín ha sido epicentro de la danza, música y exposiciones durante todo el fin de semana en el marco del VII edición Festival Folclore Vivo. La localidad de apenas 15 habitantes ha conseguido atraer a visitantes de diferentes puntos de España de la mano de propuestas procedentes de Aragón, Galicia, Castilla y León, Irlanda y Argentina y también locales. "Ha sido un fin de semana intenso con actuaciones de primer nivel, mucho ambiente y mucho color. El un objetivo lo hemos cumplido tanto de la organización, la asociación El Chorredero y el Ayuntamiento de Utrillas", valora Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas.

Todas las actividades han sido gratuitas desde el viernes hasta el domingo con grupos irlandeses, castellanos o aragoneses. Se ha podido disfrutar de 'Pulpino Viascón', 'Martín Bruhn', 'La Troupe', 'Los Gaiteros del Rabal', ' 'Pelejebre Folk', 'Gloria Chulilla', 'Irish Treble', 'La Ronda de las Parras de Martín' y 'La pequeña Orquesta Cinematográfica'. Además, se han ampliado espacios para alojamientos, aparcamiento y servicios.