Folclore Vivo acerca la cultura a Las Parras de Martín con propuestas internacionales y locales

El Ayuntamiento de Utrillas ha presentado esta mañana en las Cortes de Aragón la VII edición del Festival Folclore Vivo, que se celebrará este fin de semana en Las Parras de Martín con el objetivo de acercar la cultura al medio rural. La programación incluirá música, danza, exposiciones, tradiciones populares y rutas por el entorno natural de Las Parras de Martín y el río Martín, así como actividades para conocer desfiladeros, cascadas, cuevas y otros enclaves del territorio.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha destacado el crecimiento de esta cita que nació hace siete años en una pedanía de apenas 15 habitantes y que cada edición atrae a visitantes y genera actividad en el territorio. « Este festival nació con una idea sencilla, que es llevar la cultura de calidad al medio rural, a cualquier pueblo », ha señalado Moreno.

Participantes de dentro y fuera de España

Durante el fin de semana, participarán propuestas procedentes de Aragón, Galicia, Castilla y León, Irlanda y Argentina, que compartirán espacio con las tradiciones locales. El festival apuesta también por la participación del público, con actividades pensadas para que los asistentes puedan conocer y disfrutar del entorno.

Todas las actividades serán gratuitas, una decisión con la que el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a la cultura y atraer visitantes a la localidad. De hecho, la buena afluencia de público en anteriores ediciones ha llevado a reforzar la organización con nuevos espacios para alojamiento, aparcamiento y servicios. En este sentido, Moreno ha defendido que iniciativas como Folclore Vivo ayudan a dinamizar los pequeños municipios y a mostrar que la cultura puede convertirse en una herramienta para generar actividad en el territorio. El Ayuntamiento también ha puesto en valor la implicación de los vecinos de Las Parras de Martín y la colaboración del músico y violinista Raúl Márquez, natural de la localidad, cuyo papel ha sido clave en la configuración del festival.