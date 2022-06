Darío Español: «Recuerdo el acto central del Compromiso como si fuese un concierto de los Rolling Stones»

¿Qué puede contarnos de los preparativos de esta 25 Conmemoración del Compromiso de Caspe?

Tenemos que recordar que venimos de un parón de dos años y eso nos ha obligado a trabajar a tope. En el año de la pandemia, en 2020, no hubo actividad. Ya en 2021, lo hicimos a medio gas, con el acto central y algunas otras actividades complementarias pero todavía muy lejos de la normalidad. Este año, por fin, regresamos por todo lo alto coincidiendo además con ese 25 aniversario de la conmemoración.

¿Han encontrado algunos imprevistos en la organización de este año?

En principio, podemos decir que no. Sí que es verdad que teníamos algo de miedo por la posibilidad de que la pandemia rebajase el empuje de la gente pero están respondiendo muy bien. Al igual que siempre, las farsas y el acto central van a contar con una gran participación… Nos estamos encontrando con que la gente está con muchas ganas.

Ya se vio una gran respuesta en el mes de abril durante el Juramento de los Compromisarios.

En el último año Caspe se ha adherido a la Red Nacional de Castillos y Palacios, está tratando de obtener el Sello de Patrimonio Cultural Europeo… ¿Cómo cree que influye todo ello a la hora de acercar el evento al público?

Al fin y al cabo es un evento histórico de transcendencia nacional.

Claro. El Compromiso de Caspe traspasa las barreras del localismo. Estamos hablando de uno de los hechos históricos más importantes no solo de Aragón sino también del estado español. De modo que, todo ese engranaje histórico y político que hay detrás merece ser exportado para que la gente lo conozca. Mucha gente que viene a conocerlo, sobre todo de aquellos territorios que pertenecieron a la Corona de Aragón, se dan cuenta que es un patrimonio que merece mucho la pena conocer.

¿Qué novedades va a tener este año?

No quiero desvelar demasiado. Hablamos de actividades equilibradas entre lo popular y lo cultural pero sin olvidar el espíritu de la Conmemoración. Ya sabemos que desde hace unos años se busca apostar con el mismo empeño tanto por las actividades culturales como por otras más populares. Esos son los dos puntales de la fiesta. Me consta que hay conciertos con artistas de renombre y también otros actos que pretenden estar a la altura de una 25 edición que no se cumple todos los años.