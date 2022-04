David Rico y Eva Morraja se imponen en la 29º Carrera Popular San Jorge de Urrea de Gaén

Un total de 180 participantes disputaron el sábado, coincidiendo con la festividad de San Jorge, la 29º edición de la Carrera Popular que en esta ocasión transcurrió por las calles y la ribera del río Martín a su paso por Urrea de Gaén.

El motivo del cambio de ubicación en lo que se refiere a la carrera de adultos que debería haberse disputado entre Albalate y Urrea, se debió a que parte del trazado estaba inundado por la crecida del río. Este hecho llevó a la organización, que corrió a cargo de la Comarca del Bajo Martín, a cambiar el recorrido de ahí que las carreras programadas se celebraran todas en un circuito semiurbano en Urrea. En lo deportivo la victoria en la categoría absoluta masculina y en la femenina se la adjudicaron David Rico del Atletismo Zuera y Eva Morraja del Running Zaragoza. En la categoría masculina el podio lo completaron Lorenzo Bellés del Aivadai de Mas de las Matas y Santi Moreno de Alcorisa Fondistas. En cuanto a la categoría femenina Eva estuvo flanqueada en el podio por Beatriz Altaba del Tragamillas y por Carmen Cantero del Kilómetro 0 de Caspe. En juvenil el vencedor fue Ibai Maján el hijarano del Alcampo Scorpio 71 y en sub 16 el triunfo se lo adjudicó Namoussi Doha del Club Atletismo La Val de Jarque de la Val. Todas estas categorías disputaron la carrera sobre una distancia de 5.400 m.

El podio femenino lo compartieron Eva Morraja (304), Beatriz Altaba (501) y Carmen Cantero (502). Foto. J.V.

Tras los mayores llegó el turno de las categorías escolares siendo los atletas sub 14 los primeros en participar. Lo hicieron sobre una distancia de 1.600 metros. La victoria entre las chicas correspondió a Daniel Alejos del Atletismo Calanda y entre los chicos a Hamza El Amraouy de Utrillas. Los atletas de la categoría sub 12 corrieron sobre una distancia de 1.200 metros. La victoria se la adjudicaron Laura Giner del Tragamillas y el alcañizano Marcos Viñuales. Sobre una distancia de 800 metros corrieron los sub 10. En este caso los que subieron a lo más alto del podio fueron Noa Guarc de Calanda y Nicolás Sanchodel Club Atletismo La Val de Jarque de la Val. Por último en iniciación y sobre un recorrido de 400 metros, Nora Celma del Kilómetro 0 de Caspe y Saúl Cantero también del mismo club se alzaron con el triunfo.

La 26ª Carrera Popular San Jorge fue la penúltima del calendario de la Intercomarcal de Carreras Escolares que pondrá su punto final el próximo 8 de mayo con la cita del Cross Cuencas Mineras que se celebrará en la localidad de Cuevas de Almundén