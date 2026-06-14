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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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14 JUN 2026|

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El Zafán F. S. se queda a un paso de lograr el ansiado ascenso a Segunda B

El equipo pierde 8-3 frente a la Associació Esportiva Llevant De Manacor. Numerosos aficionados acompañaron al equipo en el encuentro

Afición y jugadores del Zafán F.S. en Manacor / Cedida
Afición y jugadores del Zafán F.S. en Manacor / Cedida

La COMARCA14 06 2026

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DeporteFútbol

El Zafán F. S. vuelve a quedarse a un paso de ascender a Segunda B. Los de La Puebla de Híjar se desplazaron hasta Manacor (Mallorca) para jugar el sábado el partido de vuelta en la lucha por el ascenso de categoría. Sin embargo, y pese a tener una clara ventaja en la ida de 6-2, el conjunto no consiguió su objetivo tras perder 8-3 por solo un gol de diferencia.

El equipo poblano llegaba con ganas y dispuesto a dar lo mejor de sí, pero las tornas cambiaron y finalmente era los baleares quienes lograban llevarse el choque. Todo ello después de que el anterior fin de semana la alegría desbordara al Pedro Sierra cuando los jugadores conseguían ganar 6-2 ante la Associació Esportiva Llevant De Manacor. Se trata de una situación a la que el conjunto bajoaragonés ya se enfrentó el año pasado, cuando perdió 6-4 en Palma.

Pese al resultado, la afición del Zafán F. S. no falló a su equipo. Un nutrido grupo de aficionados viajó hasta Manacor para acompañar a los jugadores. Banderas, camisetas y bufandas llenaron el pabellón para animar al equipo, que volverá a intentar su ansiado ascenso en la próxima temporada.

La afición del Zafán F. S. no falló y acompañó en todo momento a los jugadores / Cedidas

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