Una decena de empresas españolas de tecnología sanitaria aspira a participar en el proyecto Rosia de telerehabilitación

Hasta diez empresas punteras de tecnología sanitaria han mostrado su interés por participar en el diseño de un servicio de telerehabilitación europeo que sirva para llevar este tipo de tratamientos y terapias a los habitantes de las zonas dispersas o poco pobladas de la Unión Europea. Así lo han demostrado durante el primero de los cuatro eventos formativos que contempla el proyecto y que lidera el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

DyCare, TrilemaSalud, Evolv Rehabilitation Technologies, Kineactiv, Bitbrain, Smart Health TV solutions, Wellola, Universidad de Valladolid, Kinetikos y GMV han sido las primeras en plantear sus soluciones innovadoras ante un centenar de personas, entre las que se encontraban representantes de los distintos socios que participan en el proyecto. Todos ellos se han mostrado abiertos a unir esfuerzos con otras organizaciones complementarias y poder presentar juntos una solución completa al reto planteado.

Precisamente, la unión de varias empresas para el desarrollo de una solución “todo en uno” es uno de los motivos por los que el proyecto ROSIA se ha lanzado como una Compra Pública Innovadora. Actualmente se están organizando los primeros actos para mostrar a las distintas empresas del sector las necesidades que plantea el proyecto, de cara a que puedan preparar sus propuestas para cuando se inicie el proceso de licitación, previsto para marzo de 2022.

La de España ha sido la primera sesión informativa, donde el director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Gobierno de Aragón, Juan Coll, ha expuesto el proyecto y las necesidades detectadas. Están programadas tres citas más: el 25 de junio la sesión internacional; el 28 de junio desde Irlanda y el 30 de junio desde Portugal. Todas ellas se realizarán por videoconferencia en el idioma local y se promoverá que las distintas empresas del sector que estén interesadas expongan sus soluciones tecnológicas además de ayudarles a buscar aliados de cara a la apertura del periodo de licitación.

Cabe destacar que esta modalidad de contratación establece una fase previa de definición de necesidad y licitación de la misma, con el objetivo de recoger diferentes aproximaciones a la solución. Posteriormente, el desarrollo se realiza, mediante la colaboración público-privada, a través de una competición entre empresas en tres fases. Las soluciones más exitosas serán pilotadas a pequeña escala en varias regiones europeas. Durante todo el proceso, empresas y administraciones trabajarán conjuntamente para evaluar y validar las soluciones que permitan la prestación integral de servicios de telerehabilitación a gran escala en Europa. Es, precisamente, un modelo de desarrollo de negocio basado en innovaciones sostenibles por el que están apostando las administraciones públicas.

Consulta preliminar al mercado

La Consulta Preliminar al Mercado (CPM) dará comienzo el 12 de julio con un cuestionario en la web de ROSIA abierto a todos los interesados en participar. En ese momento, podrán acceder a documentación complementaria sobre el reto que ROSIA plantea, así como a una herramienta online para poder conocer posibles aliados de cara a la licitación. La consulta durará hasta el 3 de septiembre.

El objetivo es conseguir la participación de empresas que estén desarrollando aplicaciones y dispositivos que puedan conformar el catálogo de servicios de telerehabilitación de ROSIA; provean de plataformas abiertas que permitan la conexión de dichas aplicaciones; que gestionen servicios socio-comunitarios relacionados con la telerehabilitación o que gestionen el seguimiento y la motivación de los pacientes a los que se les prescriban los servicios de telerehabilitación en áreas remotas.

Sobre el proyecto ROSIA

El Servicio Aragonés de Salud junto al National Rehabilitation Hospital (Irlanda) y al Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (Portugal) forman el grupo de compradores del proyecto. El proyecto europeo pone el foco en el desarrollo de una plataforma inteligente de servicios de telerehabilitación para pacientes en dichas zonas. A la citada plataforma, se conectarán aplicaciones y dispositivos del Catálogo ROSIA, permitiendo integrar en el plan de cuidado de cada paciente servicios comunitarios y de autocuidado supervisado.

Este modelo ROSIA de atención integrada basado en el valor puede, además, abrir la puerta para repensar nuevos modelos comerciales e incentivos para los proveedores, mejorar la equidad en el acceso a los recursos de rehabilitación y contribuir a mejorar la sostenibilidad de estos servicios.

Con 5,5 millones de euros de presupuesto (3,9 de los cuales corresponden a la compra), tiene como objetivo el diseño y pilotado en diferentes regiones de un modelo integral que pueda posteriormente escalarse a otros servicios de salud en toda Europa. Y, además, que permita el seguimiento de la prescripción de rehabilitación para diferentes patologías, mejore la experiencia del paciente y a la vez esté basado en tecnología de vanguardia, necesaria para llevar a cabo la asistencia virtual y el seguimiento por el profesional sanitario. De esta forma se reduciría el número de pacientes que abandonan los programas de rehabilitación por las molestias que suponen para ellos y su entorno los continuos desplazamientos hasta los centros de salud.

ROSIA se centrará inicialmente en siete patologías: lesión crónica de la médula espinal, lesión cerebral adquirida, neumología, artroplastia, enfermedad cardiovascular, fractura de cadera y COVID.

El proyecto está coordinado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que trabaja estrechamente con las tres entidades compradoras. Además, otras ocho entidades con perfiles complementarios apoyan el proyecto: Valde (España), Instituto Pedro Nunes. (Portugal), The Internacional Foundation for Integrated Care (Holanda), The Decision Group (Holanda), Instituto para la Experiencia del paciente (España), PPCN.xyz APS (Dinamarca) y los municipios portugueses de Penela y Soure.

ROSIA es un proyecto financiado por el programa europeo de investigación y desarrollo Horizon 2020 bajo el acuerdo GA 101017606.