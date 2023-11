Del Alcañiz C.F a alcanzar el sueño de debutar con grandes

Álvaro Meseguer (Jugador Alcañiz C.F Alevín 2002 – 2003)

Alcañiz tiene materia prima para que salgan jugadores

Álvaro Meseguer defendió desde pequeño la camiseta del Alcañiz C.F. Entró con sus amigos a jugar cuando tenía 10 años y aquella temporada ganaron la liga. Ese año lo recuerda «como espectacular y novedoso».

Tras esa temporada debutó con la Selección Aragonesa en el campeonato de España y de allí jugó con el U.D Amistad. Después, entró en el Real Zaragoza y estuvo 10 temporadas.

Formar parte de la plantilla del Real Zaragoza fue una gran oportunidad para él. «Durante esa época pude conocer a mucha gente, grandes compañeros y entrenadores, solo tengo muestras de agradecimiento», valora. Además, fue el responsable de marcar el gol que certificaba el ascenso a primera. El momento más importante tuvo lugar cuando debutó con el primer equipo ante el Lugo. «Entré en el campo y supuso un sueño cumplido, no me lo acababa de creer», recuerda.

Tras ello, paso a formar parte del Tudelano. «Entré allí con 22 años, mis compañeros tenían 30 y me enseñaron muchísimo». Durante los últimos años ha debutado con el Ebro y en la actualidad juega con el Utebo.

Asimismo, para Meseguer la cantera es primordial, «todo equipo se tiene que basar en la cantera y formar a los jugadores es muy importante para el club».