«Las demencias no se resolverán hasta que no haya un Plan Nacional. Son la otra gran pandemia del siglo XXI»

En AFEDABA- Los Calatravos soléis conmemorar el día mundial del Alzheimer, pero este año se ve deslucido por la pandemia del coronavirus.

Esa situación nos limita un poco para hacer actividades de sensibilización y divulgación en torno a la enfermedad. No hemos podido sacar las mesas informativas por intentar prevenir el contagio comunitario que estamos teniendo en la zona y obviamente tampoco hemos podido realizar jornadas presenciales ni charlas al uso. Este año se están moviendo todos los canales de información y sensibilización a través de las redes sociales.

El lema de este año es ‘La dependencia fuera de la Ley’, ¿qué es lo que nos quiere transmitir?

El lema lo escoge nuestra Confederación Estatal, quien representa en el plano nación al a las más de 300 asociaciones de familiares y enfermos de Alzheimer que trabajamos en este país, y que dan apoyo y servicio a casi 5 millones de internos. La ley de la Dependencia que arrancó en el año 2006 ha sufrido numerosos recortes y pérdida de dotación presupuestaria a nivel político, lo que se ha trasladado a la realidad en que no es una ley efectiva para el cuidado de las personas con dependencia y mucho menos para la atención de las personas con demencia. Ni hace una prevención, ni hace un abordaje integral de los recursos socio-sanitarios que las familias y los enfermos precisan. Es una ley que no avanza, se ha quedado corta y no tiene en cuenta el impacto económico, las consecuencias laborales o las consecuencias socio-familiares que tienen los cuidadores.