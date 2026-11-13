Denunciada la captura de una trucha en el pantano de Castellote por incumplir la normativa de pesca

La asociación ecologista AEMS-Ríos con Vida ha denunciado una posible infracción de la normativa de pesca de Aragón por la captura de una trucha común de 56 centímetros y 1,8 kilos en el pantano de Castellote, dentro del embalse de Santolea. La entidad puso los hechos en conocimiento de los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón al considerar que el ejemplar se encontraba dentro del intervalo de tallas cuya extracción está prohibida en este coto deportivo. Según ha comunicado la asociación, los agentes han tramitado la correspondiente denuncia administrativa.

Los hechos se produjeron en la playa de Castellote, donde dos pescadores capturaron un ejemplar de dimensiones poco habituales en estas aguas. La normativa específica de este espacio permite sacrificar truchas comunes de entre 21 y 25 centímetros o superiores a 60 centímetros, con un máximo de tres ejemplares por pescador. Por tanto, los peces que superan los 25 centímetros sin alcanzar los 60 deben ser devueltos inmediatamente al agua y procurando causarles el menor daño posible.

Desde AEMS-Ríos con Vida consideran que las circunstancias de esta captura podrían constituir una infracción de las condiciones establecidas para la pesca de trucha común en el embalse. La asociación trasladó la información a los agentes medioambientales para que comprobaran los hechos y determinar si existía algún incumplimiento. La entidad precisa que su actuación se ha limitado a poner la posible irregularidad en conocimiento de la administración competente.

Por su parte, los pescadores implicados rechazan haber cometido ninguna infracción y aseguran que devolvieron la trucha al embalse después de capturarla. “La trucha la devolvimos. Nos hicimos la foto y la devolvimos después”, afirma uno de los protagonistas. “La denuncia no tiene por dónde cogerse”, añade.

Una normativa que protege las truchas de entre 25 y 60 centímetros

Todas las aguas trucheras de Aragon estan declaradas en regimen de captura y suelta, salvo excepciones como en el embalse de Santolea, que aun formando parte de las aguas trucheras del río Guadalope, es un coto deportivo y por tanto una masa en regimen especial, donde se permita la pesca extractiva de esta especie, aunque con limitaciones específicas tanto en el número de ejemplares como en sus dimensiones.

Según explica AEMS-Ríos con Vida, la normativa permite sacrificar en las zonas declaradas como extractivas un máximo de tres truchas comunes por pescador y día, siempre que midan entre 21 y 25 centímetros o superen los 60 centímetros. Por tanto, los ejemplares comprendidos entre ambas tallas, como el capturado en Castellote, deben ser devueltos al agua inmediatamente tras su extracción y procurando causarles el menor daño posible.

La asociación señala que estas restricciones responden a criterios de conservación de la especie. El objetivo es proteger una parte importante de la población reproductora y favorecer el mantenimiento de las truchas autóctonas en los ríos aragoneses.

En el caso de la captura de Castellote, la entidad considera que los hechos podrían haberse producido por desconocimiento de la normativa. No obstante, recuerda que disponer de una licencia de pesca no exime de la obligación de conocer las condiciones específicas de cada tramo, embalse o coto.

La entidad explica que la valoración económica establecida para cada ejemplar de trucha común capturado irregularmente asciende a un mínimo de 300 euros. Esta cantidad podría añadirse a la sanción administrativa que correspondiera en caso de acreditarse una infracción. No obstante, la apertura de actuaciones no supone por sí misma que exista responsabilidad por parte de los pescadores. Tanto la posible sanción como su cuantía dependerá de la valoración de los hechos y de la resolución que adopte el órgano competente.

Un llamamiento a conocer las normas y proteger las especies autóctonas

Más allá del procedimiento iniciado, AEMS-Ríos con Vida quiere aprovechar este caso para concienciar a los aficionados sobre la importancia de respetar las regulaciones de pesca y evitar que capturas de grandes dimensiones puedan generar un efecto llamada entre otros pescadores.

La entidad recuerda que las aguas del Guadalope cuentan con diferentes figuras de regulación, entre ellas tramos vedados, cotos deportivos y zonas libres, cada una con sus propias condiciones. Además, advierte de que, en determinados sectores del río, la pesca está actualmente prohibida, con excepciones específicas para los embalses de Santolea y Calanda.

La asociación pone especial énfasis en la conservación de las especies autóctonas del Guadalope, entre las que destacan la trucha común, el barbo y la madrilla. Considera que estos peces desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y que su protección resulta imprescindible para mantener la biodiversidad del territorio.

Asimismo, destaca la singularidad genética de las poblaciones de trucha común de las diferentes cuencas españolas, un patrimonio natural cuya conservación requiere tanto medidas de protección como la colaboración de los propios pescadores.