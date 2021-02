La Policía Local de Alcañiz desmanteló el pasado viernes en la capital bajoaragonesa una fiesta ilegal en la que participaban 16 personas, 15 de ellos menores, con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años. La fiesta fue intervenida a horas de la tarde -en horario anterior al toque de queda- a raíz de la denuncia de un ciudadano por apreciar «mucho movimiento de entrada y salida de jóvenes» en una casa del término municipal. Los asistentes no cumplían ninguna de las medidas higiénico-sanitarias ni hacían uso de mascarillas, además de incumplir la prohibición de juntarse más de cuatro personas. También había presencia de alcohol en el lugar.

La Policía Local de Alcañiz procedió al desalojo del inmueble además de levantar actas de denuncia y poner en conocimiento de los padres de los menores lo ocurrido. Serán ellos, como los responsables de los menores, quienes tendrán que asumir la responsabilidad que conlleva la infracción. «Identificamos a la personas que cometieron la infracción pero la responsabilidad subsidiaria la tienen los padres«, ha recalcado este lunes Pedro Obón, Jefe de la Policía Local. La persona propietaria del inmueble es familiar de uno de los menores y no asumirá ningún tipo de responsabilidad.

Otro incidente de este tipo fue registrado durante la tarde del sábado, cuando se desalojó a 7 adultos con edades comprendidas entre los 35 y los 47 años por estar celebrando una fiesta en un piso de la capital bajoaragonesa. Esta intervención, asimismo, se hizo a raíz de una denuncia ciudadana. «Se identificaron a 7 personas que estaban sin mascarillas, incumpliendo toda la normativa, a las que se les ha levantado el acta pertinente», ha explicado Obón.

Las denuncias por este tipo de infracción se remitieron al Departamento de Sanidad del Gobienro de Aragón, quienes «califican la infracción» e inician el «procedimiento sancionador». Dicha sanción se enmarca entre los 100 y 300 euros dependiendo del tipo de acción por el que se ha levantado el acta.

Miércoles y Jueves Lardero

El jueves lardero fue una jornada «muy tranquila», tal como ha explicado el Jefe de la Policía Local. El dispositivo especial contó además con la ayuda de un dron para sobrevolar los masicos de la zona y detectar cualquier tipo de irregularidad. «Se hizo el miércoles control por los supermercados para ver si se hacía acopio de bebidas o de comidas en exceso, lo que nos daba un poco la pista para el día del Choricer. No se observó apenas ningún grupo masivo de personas, ni de jóvenes ni de mayores, que hiciesen acopio de bebidas en exceso», ha puntualizado Obón. En los dos días lectivos tanto el miércoles como el jueves hubo una disminución considerable de la capacidad de organización de cualquier tipo de acto. «No daba tiempo para expandirse mucho porque al día siguiente había que volver otra vez a clases».

En el campo la situación también estuvo bajo control. El dron estuvo sobrevolando distintas zonas del término municipal y no se apreció nada fuera de lo normal. «A lo mejor alguna casa de campo con uno o dos coches del ámbito familiar. No hubo ningún problema». En la jornada del jueves también se levantaron dos actas de sanción administrativa por dos alcoholemias positivas al volante. «No superaron los 0,60 mg/l que establece la ley por lo que no fueron de tipo penal», matizó Obón.

Viernes previo al Carnaval

El viernes el dispositivo especial de seguridad se mantuvo activo, realizándose el mismo procedimiento que los días anteriores: control de supermercados para «preveer» cómo acontecería el día siguiente.

A lo largo de esta jornada se registraron algunos incidentes que precisaron intervención. Además de la fiesta intervenida en la que participaban 16 personas, se levantó un acta a un establecimiento por no cumplir con los parámetros establecidos para el funcionamiento de la terraza en cuanto a la ventilación adecuada. «No se cumplía con los parámetros que marca la normativa en el sentido de que la terraza estaba cerrada por tres laterales, cuando la norma exige tener despejadas dos de los cuatro parámetros», detalla Obón.

Asimismo, se levantaron dos actas por incumplimiento del toque de queda a dos personas que estaban deambulando por la calle. A raíz de otra denuncia de ruido en un piso se encontraron a tres personas no convivientes que no portaban la mascarilla por lo que se procedió también a sancionarlas. Asimismo, se levantaron tres denuncias por saltarse el confinamiento perimetral de Alcañiz. «Personas que se desplazan de sus pueblos a comprar en Alcañiz. No se puede acceder al término municipal por este motivo», ha insistido el jefe de la Policía Local.

Sábado de Cranaval

En la jornada del sábado hubo mayor intensidad de trabajo por parte de las patrullas, manteniéndose el mismo dispositivo especial con el apoyo de Guardia Civil y USECIC, además de la vigilancia con dron. «Apenas hubo incidencias en las zonas de campo, la gente ha sido muy responsable en este aspecto.

Además de la fiesta registrada con la participación de los 7 adultos, a lo largo de esta jornada también se levantó un acta de denuncia a una persona que estaba alimentando a gatos en la vía pública, acción que conlleva una sanción por generar problemas de salubridad. En cuanto al incumplimiento del confinamiento perimetral se levantaron dos actas y otras dos por consumo de bebidas en la vía pública, acción prohibida por la ordenanza municipal. Asimismo se levantó un acta de denuncia a un establecimiento por incumplir el aforo establecido en la terraza. «Los dueños de los establecimientos son los responsables de que se hagan cumplir las normas». Asimismo, se levantaron dos actas por el incumplimiento del toque de queda.

Refuerzo de Guardia Civil y USECIC

En total, dos patrullas de la Policía Local operaron el miércoles por la tarde, jueves por la mañana y tarde, viernes por la tarde, y sábado mañana y tarde, reforzadas por Guardia Civil y USECIC. El dispositivo especial se mantuvo los días miércoles, jueves, viernes y sábado, siendo el domingo un día normal sin incidentes.