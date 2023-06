Descubre dónde estarán las tascas y las farsas por el Compromiso en Caspe

El humor es el magnífico ingrediente que los caspolinos utilizan para divulgar de la mejor manera la historia del Compromiso de Caspe. Pero en la pócima que da lugar al gran evento que se celebra este fin de semana hay más ingredientes. El que no puede faltar es el voluntariado, pues decenas de vecinos hacen posibles estas farsas, tras horas y horas de ensayos. Con guiones por aquí y trajes por allá, durante los meses previos a la conmemoración cada actor se va metiendo en el papel que después representará ante su pueblo.

Pero esos dos ingredientes no son nada sin un tercero, la participación popular. Detrás de cada chascarrillo, parte humorística del guión o, incluso, tras alguna equivocación, siempre hay una plaza abarrotada de vecinos de todas las edades dispuestos a aplaudir y a acoger de la mejor manera estas obras.

A través de cinco farsas los caspolinos contarán a los vecinos y visitantes cómo era el siglo XV en España y, concretamente, en Caspe. Se habla de personajes secundarios que participaron en el Compromiso y de la continuación de su historia. Pero también se cuenta cómo vivió la sociedad caspolina del momento la celebración de semejante hito histórico junto a la enorme llegada de población que ello supuso. Se habla de cómo vivían los caspolinos en el siglo XV y de las costumbres, religiones o ideas a las que estaba sometida la sociedad del momento. Incluso se cuenta cómo se vivió la conversión de musulmanes y judíos y su posterior expulsión. Y todo ello, siempre, en clave de humor.

De esta forma, se retomarán un año más las tradicionales farsas que gustan y atraen a multitud de espectadores. Cuatro de ellas, de hecho, tendrán un primer pase el sábado y otro el domingo. Y así, a través de pequeñas escenas recreadas con humor, se dinamiza todavía más esta festividad. Las farsas se llevan realizando desde que en el año 2006 la entonces concejal de Cultura, Prado Murillo, decidiera llevar la conmemoración del Compromiso más allá de la propia plaza y las calles de alrededor. Por ello, se extendió esta celebración a otras partes del casco antiguo a través de pequeñas escenas que servían, al mismo tiempo, como antesala al acto central que se representa cada año en la noche del sábado en la Colegiata. También se fueron involucrando más vecinos en la participación.

1. ‘Casi que no’, en el barrio de San Roque

‘Casi que no’ es la nueva farsa que la organización presenta este año en Caspe. Así, en pleno centro histórico de la localidad, varios actores y actrices representan una trama que cuenta lo que sucedió después de la muerte del rey Fernando de Antequera, quien tan solo vivió dos años después de que lo coronasen. Se trata de una escena humorística en la que la mujer del rey y su familia lo velan con el cuerpo presente. Ahí, en el guión aprovechan para presentar a otros personajes de los que todavía no se había hablado, como son los Infantes de Aragón.

Intérpretes: Silvia Blasco, Silvia Sala, Pilar García, Flavio Moses Simoes, Nuria Abian y Natalia Abian dan vida a los seis personajes.

Representación: Esta farsa se podrá ver el sábado a las 18.00 y el domingo a las 20.15. En ambas ocasiones el escenario será la plaza de San Roque.

Transcurso de la farsa de San Roque ante la mirada atenta del público / E.P

2. ‘Justicia y razón’, en el barrio de La Muela

Poco después de que se celebrase el Compromiso de Caspe, tiene lugar la Disputa de Tortosa. Ahí se busca una razón teológica para negar la religión de los judíos, la cual posteriormente permitirá expulsarlos. Con este contexto, los vecinos de La Muela se imaginan lo que le pasaría a un grupo de mujeres y adolescentes que llevan toda su vida viviendo en Caspe y que se enfrentan a la posibilidad de que les echen de la localidad. Por ello, se plantean situaciones cotidianas como las rupturas con sus novios o el hecho de dejar a sus amistades y sus casas, relacionado con el abandono de todo lo que conocen.

Intérpretes: Rosa Ruiz, Micaela Cruz, Beatriz Borruey, Almudena Carpallo, Beatriz Porcar, Eva Alferes, Adelina Borraz y Ainhoa Borraz.

Representación: En pleno casco antiguo, en el barrio de La Muela, se representará esta obra mañana a las 18.45 y el domingo a las 19.30.

Desarrollo de la farsa del barrio de La Muela en la tarde del sábado / E.P

3. ‘Cuatro gatas’ en la calle Baja

Durante la celebración del Compromiso de Caspe se dobla la población del municipio, ya que llegó gente de toda Europa acompañada de trabajadores como espías, criados o soldados. Toda esa cantidad de nuevos vecinos trastornó la vida diaria de Caspe y aumentaron las disputas. Esta situación se cuenta a través de una cotidiana conversación de unas vecinas reunidas en la plaza, donde critican a la gente venida de fuera con una buena dosis de humor e imaginación entre los actores y las actrices.

Intérpretes: Cristina Sanz, Carmen Falcón, Marina Benedí, Maribel Gresa y Amadeo Barceló. Estos cinco actores se pondrán en el papel de cinco caspolinos del siglo XV para revivir la situación que generó la celebración del Compromiso de Caspe.

Representación: En pleno centro de Caspe, donde se juntan la calle Baja con la plaza Heredia, tendrá lugar una de las farsas de este año. Los vecinos de esta parte de la localidad llevan semanas ensayando para poder representar ante el público ‘Cuatro gatas’ el sábado a las 19.30 y el domingo a las 18.45.

Representación en la plaza Heredia / E.P

4. ‘Ha sido el acusado’ en la plaza Soberanía Nacional

Fray Vicente Ferrer se dedicó a reavivar el fervor religioso cristiano e, incluso, fue elegido como uno de los nuevos tribunales de la Inquisición. Los acólitos del mismo se dedicaron a investigar a los judíos caspolinos y a los falsos nuevos cristianos. Por lo que en esta farsa se recrea humorísticamente la celebración de un juicio contra un médico judío. En él se recrea un tribunal en el que nada es lo que parece, todo puede descontrolarse y algo huele extraño.

Intérpretes: Antonio Guiu, Paquita Muniente, Pilar Grañena, Deborah Piqué, Rosa Altabás y Pilar Solán interpretarán los papeles de esta curiosa trama.

Representación: Bajo el título de ‘Ha sido el acusado’, el humor y la teatralización regresan a la plaza Soberanía Nacional a través de sus vecinos y nuevos integrantes. Esta farsa se representará ante el público el sábado a las 20.15 y el domingo a las 18.00.

Parte final de la farsa de Soberanía Nacional en la tarde de este domingo / E.P

5. ‘Aprendices en artes medievales’ en el barrio el Pueyo

El escenario de esta farsa, ubicado en el barrio El Pueyo, se sitúa en el colegio al que acudirían los niños a aprender artes medievales, como lucha, brujería, hechizos… Y ahí se genera un conflicto entre varios de los alumnos. Con toda la imaginación puesta en recrear un aula medieval con el carácter de la época, 8 alumnos y 2 profesoras dan vida a esta escena. Esta farsa se ha interpretado en otras ocasiones pero, para esta conmemoración, se ha modificado gran parte del guión, ya que se ha ampliado el número de actores y actrices que participan en ella.

Intérpretes: Natividad Vicente, Raquel Lumbreras, Loli Sánchez, María Ángeles Bustos, Lucía Bel, Xavi González, Edgar González, Natalia Aldehuela, Cristina Larrosa y Aroa Buisán. Y dirigido por José Luis Tello. A diferencia de las anteriores, esta farsa está guionizada y producida por el grupo Los Almogávares.

Recreación: La historia de esta farsa cobrará vida de nuevo en la mítica calle El Pueyo. En primer lugar, se representará en un único pase el sábado a las 21.00.

Imagen de archivo de la farsa amogávar en sus primeros años./ Che y Moche

La fiesta está asegurada en las tascas, bodegas y tabernas

La fiesta y el mejor ambiente medieval están asegurados en las tascas que los vecinos habilitan para estas fiestas. El barrio del Pueyo, el barrio del Plano, la Casa Bosque y La Cueva de los Chamanes son las cuatro tascas que ofrecerán bebida y comida para todos los que se pasen por allí.

Pero, además, estos puntos cuentan con un ambiente especial cargado de elementos medievales que trasladarán a todos los presentes ni más ni menos que hasta el siglo XV. La decoración será una de las cuestiones que ambientarán las tascas, pero la música y la diversión no se quedarán atrás. En el barrio del Pueyo Los Almogávares tomarán sus instrumentos durante todo el fin de semana para acompañar a los vecinos a lo largo de la celebración. La tasca que está situada en la calle Pueyo es el punto de encuentro de estos músicos, por lo que también desarrollarán otras actividades ahí, como es el caso la ‘Quema de los deseos y conjuro de invocación en el Golem Almogávar Chenaro’ en la noche de este viernes a las 23.30, concretamente en la bodega de este grupo de vecinos. Se trata de un momento que combina la tradición con las leyendas y el ambiente medieval fantástico.

Antes de todo ello, los vecinos del Pueyo quieren entregar esta tarde los diplomas a los «zagalotes» nacidos desde la anterior edición de las fiestas del Compromiso en Caspe. Para ello, han preparado un acto el viernes por la tarde a las 19.30 en su punto de reunión.

Por su parte, el sábado llegará cargado a este barrio, donde está preparada una exhibición de Ixera Companyía Almugavar para abrir boca de cara al siguiente acto, ya que se trata de uno de los más esperados y preparados de los que ahí se van a desarrollar. Esta es la representación de la farsa ‘Aprendices en artes medievales’, dirigida por José Luis Tello y que se interpretará el sábado a las 21.00 en un único pase.

Bodegas y tabernas Campamento Recreacionista Muestra de artesanía y mercado medieval Representación teatral: «El Compromiso de Caspe, la elección de un Rey»

Fiesta en la Casa Bosque

Por su parte, la Casa Bosque reabre sus puertas al público durante la conmemoración. Desde hoy y hasta el domingo estará disponible este espacio de la calle Morera. Incluirá el servicio de cenas así como el Dj Agitadores Sound System esta noche y mañana de 00.00 a 4.00. Además, durante la tarde de mañana se realizará el XIX torneo de ajedrez, por parte del Club Ajedrez de Caspe, que irá acompañado de té y pastas marroquíes. Con todo ello, la asociación Casa Bosque espera generar un gran ambiente medieval y festivo, además de recaudar fondos para sus propios proyectos. Por este motivo, pondrán a la venta unos bonos de copas y bebidas para consumir en esta taberna, así como el nuevo mapa ilustrado de Caspe que las integrantes de la asociación Susana Campos y María Piazuelo han desarrollado y que presentaron el pasado domingo.

Artesanía, muestra de oficios y ambiente medieval en El Plano

La actividad en el barrio de El Plano no arrancará hasta el sábado, pero desde entonces no cesará el ambiente en este barrio caspolino. De hecho, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a la hora de cierre estará abierto el tradicional mercado medieval. A ello, cabe añadir la XXII edición de la Muestra de Artesanía que ahí se situará. Incluye la exhibición de artes y oficios en vivo, como el trabajo con la forja, el barro o la caña. Además, se han organizado diversos talleres para el público. Allí también se instala una tasca para atender a todos los que paseen por el céntrico barrio caspolino.

Poco después, crecerá el ambiente medieval gracias al pasacalles musical a cargo del grupo Al Folk que desfilará por las calles de El Plano a las 11.30. Asimismo, para las 12.00 está previsto que lleguen un grupo de vikingos ficticios de la mano de la compañía Chéchare. También estos artistas serán los encargados de explicar posteriormente a qué jugaban los bárbaros, entre otros espectáculos programados.

La Cueva de los Chamanes

En la calle San Vicente Ferrer se ubica la nueva tasca que abre este año para las fiestas del Compromiso, bajo el nombre ‘La Cueva de los Chamanes’, regentada por las peñas Histeria y Makrosis y apoyadas por Interpeñas. Este nuevo punto medieval abre sus puertas desde hoy por la mañana a las 10.00 junto a la apertura de la venta de artesanía y lamines que se desarrolla en esa misma calle y en la plaza Soberanía Nacional.

La Cueva de los Chamanes también va a ser un punto donde comer y beber este fin de semana. Pero, cabe destacar los actos que ellos mismos proponen. En primer lugar, han organizado un torneo de Tiro de Soga esta tarde de 19.00 a 20.00, con el que comenzará la juerga. Además, la música tampoco faltará en esta tasca, pues el Dj Mac Groove animará en la noche del viernes el ambiente y el Dj Álvaro Gómez hará lo propio el sábado.

Programa Compromiso de Caspe 2023

Viernes, 23 de junio:

10.00. Venta de artesanía y lamines.

Calle San Vicente Ferrer y Plaza Soberanía Nacional. Animación musical: Al Folk.

13.05. Programa de radio “Especial Conmemoración del Compromiso” de Radio La Comarca con Pilar Sariñena. Bar MiCaffé. C/. Mayor

19.00. Visita guiada “Caspe y las tres culturas”. Oficina de Turismo de Caspe.

19.00. Apertura de bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales. Casa Bosque, Pueyo y C/ S. Vicente Ferrer.

19.05. Juegos tradicionales y torneo de tiro con soga. Peña Histeria. Taberna “La cueva de los chamanes” (S. Vicente Ferrer).

19.30. Entrega de diplomas a los zagalotes/as nacidos desde la anterior edición de las fiestas del Compromiso. Almogávares de Caspe. Barrio Pueyo.

20.00. Trebuchet. Sanjuanistas de Caspe-Peña Resaka. C/Médicos.

20.30. Pasacalles medievales. Heráldicos de Caspe, Almogávares de Caspe, Dorondaina, Al folk, La Ringlera, Ixera Companyía Almugávar.

21.40. Desfile de las Comitivas de la Corona de Aragón: Reino de Aragón, Reino de Valencia y Principado de Cataluña.

Desde C/ Gumá a Plaza Compromiso.

22.00. Recibimiento por parte de los Compromisarios a las Comitivas de la Corona de Aragón. Plaza Compromiso.

22.15. Pregón a cargo de A.C. Coro Ciudad de Caspe, Compromisarios de Honor.

Plaza Compromiso.

23.00. Exhibición de iluminación y sonido en el Pórtico de la Colegiata Sta. María la Mayor.

David Gálvez Audiovisuales. Pza. Compromiso.

23.30. Quema de los deseos y conjuro de invocación en el Golem Almogávar Chenaro.

Almogávares y Dorondaina. Bodega de El Pueyo.

00.00. Actuación artística de LURTE Compañía Almogávar: “Concierto V”.

Espectáculo de música folk. Anfiteatro José Antonio Labordeta.

Entre Maitines y Laudes:

De 00.0 a 04.00, actividades musicales y lúdicas en Anfiteatro José Antonio Labordeta, Casa Bosque, Taberna “La cueva de los chamanes” y Bodega Almogávar del Pueyo.

Sábado, 24 de junio:

11.00. Apertura del Mercado Medieval y XXII Edición de la Muestra de artesanía y oficios en vivo. El mercado estará abierto en horario de 11.00 a14.00 y de 18.00 a cierre. Durante su celebración habrá exhibición de artes y oficios en vivo (forja, caña, barro, etc.), talleres abiertos al público y actividades infantiles. Compromisarios del Plano. Barrio El Plano.

Apertura de las bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales.

Pueyo, Casa de Bosque, La Cueva de los Chamanes, en C/ S. Vicente Ferrer y Barrio el Plano.

Apertura del Campamento recreacionista de Recreación.

Héroes Legendarios Reenactment e Histórica Vestimentum. Jardín Norte de la Colegiata.

11.00. Visita guiada “Caspe y las Tres Culturas”. Oficina de Turismo de Caspe.

11.10. La Alameda de los Aprendices (espacio lúdico infantil). Talleres de bordado, orfebrería, acuñación de moneda y alfarería.

Matracala Actividades Lúdicas. Glorieta José Besteiro.

11.15. Taller de confección medieval “Telar de tablillas del siglo XV” y demostración con aves rapaces. Histórica Vestimentum y Aves de Luna. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

11.30. Pasacalles musical del grupo Al Folk.

Barrio el Plano.

11.30. “Vestir al caballero en 1412”. Héroes Legendarios Reenactment y HpLab. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

11.30. Pasacalles itinerantes Ixera Companyía Almugavar. Centro Ciudad.

12.00. Programa de Radio “La cadiera” de Aragón Radio. Campamento recreacionista. Jardín Norte.

12.00. “El combate en la Baja Edad Media”. Demostraciones con distintas armas. Héroes Legendarios Reenactment . Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

12.00. “La llegada de los vikingos” Nomaduk.

Compañía Chéchare. Barrio El Plano.

12.45. “Juego de habilidad con el arco: derrota al malo y obtendrás premio”. ARMECAS. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

13.00. Pasacalles Ixera Companyía Almugavar. Mercado del Plano.

14.00h. Cierre del Campamento recreacionista, del Mercado Medieval y de las Bodegas y Tabernas.

17.00h. “XIX Edición de Torneo de Ajedrez”

Club de Ajedrez de Caspe. Casa Bosque. C/Morera.

18.00. Farsa “Casi que no”. Interpretada por vecinos del barrio de San Roque. Plaza San Roque.

18.00. Apertura del Mercado Medieval y XXII Edición de la Muestra de artesanía y oficios en vivo. Durante su celebración habrá exhibición de artes y oficios en vivo (forja, caña, barro, etc), talleres abiertos al público y actividades infantiles. El mercado estará abierto desde las

Amenización musical del mercado del Plano a cargo de Al Folk.

Apertura de las bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales. Pueyo, Casa de Bosque, La Cueva de los Chamanes, en C/ S. Vicente Ferrer y Barrio el Plano.

18.10. La Alameda de los Aprendices (espacio lúdico infantil). Matracala actividades lúdicas. Glorieta José Besteiro.

18.30. ¿A qué juegan los Bárbaros? Nomaduk. Compañía Chéchare. Barrio El Plano.

19.00. Talleres de reconstrucción histórica: Esgrima para niños. Héroes Legendarios Reenactment y HPLab . Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

18.45. Farsa “Justicia y Razón”. Interpretada por vecinos del barrio de La Muela. Plaza San Indalecio.

19.00. Visita guiada “Caspe y las tres culturas”. Oficina de Turismo de Caspe.

19.00. Ambientación musical con Ixera Companyía Almugavar. Casa Bosque.

19.00. Apertura del espacio “Tradiciones Interculturales”. En el espacio, se realizarán demostraciones de tradiciones de las diferentes comunidades que integraron el Caspe medieval y que están presentes en el Caspe actual.

19.30. Visita guiada al espacio intercultural

20.00. Demostración musical. El Gozo de Aragón e Histórica Vestimentum. Patio de Armas del Castillo del Compromiso.

19.30. Farsa “Cuatro Gatas”. Interpretada por vecinos de la Calle Baja. Plaza Heredia.

20.00. Exhibición Ixera Companyía Almugavar. Barrio de El Pueyo.

20.00h. Trebuchet. Sanjuanistas de Caspe-Peña Resaka. C/Médicos.

20.00h. Amenización musical del grupo Al Folk, en el espacio intercultural

20.15. Farsa “Ha sido el acusado”. Interpretada por vecinos de Pza Soberanía y S. Vicente Ferrer. Plaza Soberanía Nacional.

20.30. “Iluminando el bosque”. Nomaduk. Compañía Chéchare. Barrio El Plano.

21.00. Farsa “Aprendices en artes medievales”. Escrita y producida por Almogávares de Caspe. Barrio del Pueyo.

23.00. Acto central de la Conmemoración: “El Compromiso de Caspe: La elección de un Rey: Lo que jamás nos contaron sobre el Compromiso”. Interpretada por: Actores caspolinos. Música: Coro Ciudad de Caspe. Plaza Compromiso. Director escénico: Darío Español. Director artístico: Pablo Lagartos. Director musical: Javier Garcés.

00.00. Exhibición de iluminación y sonido en el Pórtico de la Colegiata Sta. María la Mayor.

David Gálvez Audiovisuales. Pza. Compromiso.

00.30. Desfile de la Comitiva Real. Recorrido: C/ Mayor, Pza. España y C/ Carmen.

01.00. Concierto de Música Folk Irlandés, interpretado por The Taverners. Anfiteatro José Antonio Labordeta. Entre Maitines y Laudes:

De 00.00 a 04.00, actividades musicales y lúdicas en Anfiteatro José Antonio Labordeta, Casa de Bosque, El Pueyo y S. Vicente Ferrer.

Domingo, 25 de junio:

11.00h. Apertura del Mercado Medieval y XXII Edición de la Muestra de artesanía y oficios en vivo. El mercado estará abierto en horario de 11.00 a14.00 y de 18.00 a 20.30.

Durante su celebración habrá exhibición de artes y oficios en vivo (forja, caña, barro, etc.), talleres abiertos al público y actividades infantiles. Compromisarios del Plano. Barrio El Plano.

Apertura de las bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales.

Pueyo, Casa de Bosque, La Cueva de los Chamanes, en C/ S. Vicente Ferrer y Barrio el Plano.

Apertura del Campamento recreacionista de recreación. Héroes Legendarios Reenactment e Histórica Vestimentum. Jardín Norte de la Colegiata.

11.00. Visita guiada “Caspe y las tres culturas”. Oficina de Turismo de Caspe.

11.05h. La Alameda de los Aprendices (espacio lúdico infantil). Matracala actividades lúdicas. Glorieta José Besteiro.

11.30h. Pasacalles itinerantes “Ixera Companyía Almugavar Compañía Almogávar”. Mercado medieval, centro ciudad y distintos barrios

11.35h. El vestuario eclesiástico y civil en la época del Compromiso. Explicación con recreación histórica. Histórica Vestimentum. Jardín Norte de la Colegiata.

12.00h. XIV Edición Concurso de Cocina Sefardí. Amenización musical a cargo de Al Folk.

Barrio La Muela.

12.10h. “Escritura, cancillería y los notarios durante el Compromiso”. Histórica Vestimentum y HPLab. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

12.30. “El combate en la Baja Edad Media”. Demostraciones con distintas armas. Héroes Legendarios Reenactment y HPLab. Campamento recreacionista. Jardín Norte Colegiata.

12.30. “Taller de circo milenario”.

Bengala Teatro y Circo. Barrio El Plano.

13.00. Exhibición “Combates entre caballeros”. Héroes Legendarios Reenactment. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

14.00. Cierre del Campamento recreacionista, del Mercado Medieval y de las Bodegas y Tabernas.

18.00. Apertura de las bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales. Pueyo, Casa de Bosque, La Cueva de los Chamanes, en C/ S. Vicente Ferrer y Barrio el Plano.

Apertura del Mercado Medieval y XXII Edición de la Muestra de artesanía y oficios en vivo. El mercado estará abierto hasta las 20.30h. Durante su celebración habrá exhibición de artes y oficios en vivo (forja, caña, barro, etc.), talleres abiertos al público y actividades infantiles.

18.00. Ronda de Farsas. Farsa “Ha sido el acusado”. Acompañamiento musical a cargo del grupo “Íxera Companyía Almugávar”. Interpretada por vecinos de Pza. Soberanía- C/San Vicente Ferrer. Plaza Soberanía Nacional.

18.05. La Alameda de los Aprendices (espacio lúdico familiar). Matracala actividades lúdicas. Glorieta José Besteiro.

18.30. Teatro Itinerante “Noches de Luna” a cargo de Bengala Teatro y Circo en el mercado del plano. Compromisarios del Plano. Barrio El Plano.

18.45. Farsa “Cuatro Gatas”. Interpretada por vecinos de la C/ Baja- Pza. Heredia.

19.00. Visita guiada “Caspe y las tres culturas”. Oficina de Turismo de Caspe.

19.30. Farsa “Justicia y Razón”. Acompañamiento musical a cargo de Al Folk. Interpretada por vecinos del barrio de La Muela. Plaza San Indalecio.

20.15 Farsa “Casi que no”. Interpretada por vecinos del barrio de San Roque. Plaza San Roque.

Durante todo el Fin de Semana:

Visitas guiadas al Castillo del Compromiso. Viernes: 17.00 y 18.00. Sábado: 10.00, 13.00, 17.00 y 18.00. Domingo: 10.00, 13.00, 17.00 y 18.00. Organiza: Oficina de Turismo.

•En la Glorieta José Besteiro: La Alameda de los Aprendices (Talleres de orfebrería, acuñación de moneda, bordados y alfarería). Matracala Actividades Lúdicas y Educativas.

•En la Glorieta José Besteiro: La Alameda de los Aprendices (Talleres de orfebrería, acuñación de moneda, bordados y alfarería). Matracala Actividades Lúdicas y Educativas. En el Jardín Norte de la Colegiata: Campamento recreacionista. Campamento coordinado por HPLab, Héroes Legendarios Reenactment e Histórica Vestimentum. También participan ARMECAS, Aves de Luna y Jousting Iberia.

Pasacalles de músicos por las calles y plazas de la villa sanjuanista (Heráldicos de Caspe, Almogávares, La Ringlera, Dorondaina, Chechare, Al folk, Íxera Companyía Almugávar y Bengala Espectáculos.

En el Plano: Exhibición de artes y oficios y mercado medieval.

Terès & Antolín, autores del cartel

Carles Terès y Celia Antolín son los autores artífices del cartel anunciador de la XXVI conmemoración del Compromiso. A través de la inicial de la celebración y con unos elementos entrelazados, los artistas quisieron representar los acuerdos a los que se llegó durante este hito histórico.