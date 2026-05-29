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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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29 MAY 2026|

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Detenidos dos ladrones que robaban en iglesias y farmacias en Escucha, Martín del Río y Utrillas

Los arrestos se produjeron tras meses de investigación en Teruel y otras autonomías. La banda actuaba de forma itinerante y organizada, centrando sus objetivos en pequeños municipios

Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora de Utrillas tras el asalto. / E.O
Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora de Utrillas tras el asalto. / E.O

La COMARCA29 05 2026

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ActualidadSucesos

Dos personas han sido detenidas y una tercera investigada como presuntas autoras de 20 robos con fuerza en iglesias y farmacias cometidos en distintas provincias españolas, entre ellas Teruel, Valladolid, Segovia, Toledo, Córdoba y Castellón. En la provincia turolense, los robos se registraron en los municipios de Alfambra, Perales del Alfambra, Escucha, Martín del Río, Sarrión, Torrelacárcel, Utrillas, Valdeconejos y Villaspesa.

Actuación itinerante y organizada

Los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel, con la colaboración de la Guardia Civil de Baena (Córdoba), llevaron a cabo la investigación durante más de ocho meses, centrada en esclarecer los robos cometidos en farmacias e iglesias de pequeños municipios, donde la presencia de personas era escasa. La investigación permitió reconstruir el modus operandi del grupo: los presuntos delincuentes seleccionaban cuidadosamente los objetivos, accedían mediante la fuerza y sustraían dinero en efectivo y otros objetos de valor.

El grupo actuaba de manera itinerante y perfectamente organizada, lo que complicó la investigación, ya que cambiaban de localidad con frecuencia y operaban en varias provincias, dificultando su detección por las fuerzas de seguridad.

La operación, denominada Maramucha, culminó en Murcia con la detención de dos de los integrantes del grupo. La tercera persona investigada estaba interna en el Centro Penitenciario Murcia I en el momento de la explotación de la operación.

El Tribunal de Instancia Plaza nº 2 de Teruel decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos, mientras que continúan las diligencias para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar posibles implicaciones adicionales del grupo.

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