DGA adelanta el fin de la obra del Hospital de Alcañiz a la primavera de 2023

Un Hospital «flexible» para adaptarse a las necesidades futuras en caso de que fuera necesaria una ampliación de habitaciones o servicios en caso de, por ejemplo, una futura pandemia que requiriera nuevas prestaciones. Con esta palabra «clave», la flexibilidad, presentó este lunes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en Alcañiz el proyecto de obra del nuevo Hospital, donde hizo hincapié en que se va a construir un centro moderno y adaptado al siglo XXI funcionalmente más cómodo y que podrá acomodarse en caso de nuevas necesidades.

Las principales novedades de lo conocido hasta ahora son dos: un adelanto en la fecha del fin de obra a la primavera de 2023 y nuevas prestaciones según adelantó Repollés. La consejera estuvo primero en el Ayuntamiento, después se reunió con la dirección del actual Hospital, visitó las obras del nuevo centro y por último asistió al Consejo de Ciudad, en el que dio a conocer el proyecto y respondió a las preguntas de la ciudadanía.

La consejera Repollés, acompañada por Mayte Pérez, ha sido recibida por una representación de la corporación municipal / L. Castel

En todos los foros mostró que estaba en su territorio porque es «bajoaragonesa» de Caspe. «Tengo admiración por este pueblo de emprendedores y pasión por su cultura e historia. Alcañiz es cuna del motor, de humanistas, periodistas y tierra de concordia, de amantes de la belleza y el bien. Como consejera y como bajoaragonesa me conmueve vuestro cariño, compartido con el Hospital y su personal, referente de la autoestima del Bajo Aragón Histórico», escribió en el libro de honor del Ayuntamiento acompañada por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez; el alcalde, Ignacio Urquizu; quien destacó el «compromiso» de DGA con el Hospital y su importancia para el territorio; y una representación de la corporación municipal.

Urquizu, Repollés y Muñoz respondiendo a las preguntas en el Consejo de Ciudad / Juan Peñalver

La consejera anunció que «si nada falla» la obra estará terminada en la primavera de 2023, lo que significaría que no agotará los 32 meses de plazo, que terminarían en diciembre de ese año y que el 90% de su construcción se levantaría en dos años. Estaría por tanto listo en torno al fin de la actual legislatura autonómica aunque para su puesta puesta en marcha aún quedaría «un tiempo» que ya no se concretó.

La otra novedad es que se ha aprovechado la nueva licitación, la tercera en seis años, para incluir mejoras en el proyecto como son la inclusión de un box de Pediatría y sala de espera diferenciada en Urgencias, la reubicación del Hospital de día oncológico a un sitio más luminoso y la habilitación de un quirófano en la Unidad del Dolor, para ampliar los servicios y prestaciones de la unidad. «Será un Hospital del siglo XXI, flexible, moderno, respetoso con el medio ambiente (las emisiones se reducen al 53% respecto al proyecto inicial) y con muchas mejoras», destacó Repollés, quien también incidió en el gran compromiso de todo el personal sanitario bajoaragonés para hacer frente a las deficiencias del actual Hospital con «soluciones imaginativas» y con el apoyo del Ayuntamiento y la sociedad civil.

En el Consejo de Ciudad tanto la consejera como Francisco Muñoz, director de Obras del Salud, presentaron el proyecto y respondieron a las preguntas presentadas por las asociaciones Aljamas, Avecca y Avemi, Podemos Alcañiz, UGT y la Plataforma del Hospital. Tan solo se presentó una pregunta ciudadana aunque en el encuentro los asistentes -el consejo de ciudad, representantes políticos y personas que lo siguieron por youtube- lanzaron más cuestiones.

Muchas giraron en torno a las habitaciones y a qué mecanismos se han activado para que no se vuelva a repetir el problema de la última licitación, que la adjudicataria paralice las obras para intentar abaratar aún más los costes después de obtener el contrato presentando una oferta que rozaba la baja temeraria.

Respecto a las habitaciones, se destacó que el nuevo centro contará con 162 camas de hospitalización frente a las 125 actuales que podrían llegar hasta las 266 si fuera necesario sumando la tercera planta diáfana además de un servicio de UCI con ocho puestos. Se especificó que habrá servicios como obstetricia o paliativos en los que todas las habitaciones serán individuales y el resto se podrán «modular» dependiendo de la necesidad aunque sin especificar números concretos. Todas estarán adaptadas para acoger a dos enfermos. Todo ello después de que el pasado viernes la Federación de Asociaciones de Vecinos y la plataforma Teruel Existe dieran a conocer los datos de una encuesta: un 97,12% de los turolenses prefieren habitación individual en caso de tener que ingresar en los hospitales de Alcañiz o Teruel.

El aumento del precio al que ha salido a licitación la obra, de 57 a 86 millones, convierte en «más realista» el presupuesto y con menos margen para las bajas temerarias; su construcción por lotes -que en Teruel no impidió que una adjudicataria del lote mayor renunciara- y la creación de la figura de un coordinador de obra son los elementos con los que el Salud espera que no se repita el parón actual, que ya suma dos años aunque según palabras de Repollés se ha trabajado en «tiempo récord» para que el Hospital pueda estar ya licitado y con un gasto plurianual. «Garantizan que no volvamos a sufrir un abandono de la obra como ahora», dijo Repollés.