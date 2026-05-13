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13 MAY 2026|

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DGA convoca nueve plazas de Policía Local para los cuarteles de Alcañiz, Alcorisa y Andorra

Se seguirá la misma formula que en 2025 con el Gobierno de Aragón asumiento el proceso para agilizar los trámites. Las plazas convocadas responden a las necesidades que presentan cada uno de los Ayuntamientos

Cierre del último curso de Formación para el Ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Aragón, el pasado marzo. / DGA
Cierre del último curso de Formación para el Ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Aragón, el pasado marzo. / DGA

La COMARCA13 05 2026

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El Gobierno de Aragón ha convocado 43 nuevas plazas de Policía Local en municipios de las tres provincias aragonesas. Nueve de ellas serán para el Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos, concretamente, para los cuarteles de Alcañiz (2 plazas), Alcorisa (1 plaza) y Andorra (6 plazas). Este último municipio es el que más dificultades presenta después de varios meses con una plantilla de efectivos muy mermada y sin conseguir reforzar el cuerpo a través de las convocatorias del propio Ayuntamiento.

En este caso, DGA convoca, al igual que el pasado año, a través de un proceso común de selección que permite a los ayuntamientos delegar el proceso y agilizar la incorporación de nuevos efectivos. La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón, responde a una demanda de los propios consistorios y se articula a través del Instituto Aragonés de Administración Pública en coordinación con la Dirección General de Interior y Emergencias, que centraliza el procedimiento para garantizar un sistema homogéneo y criterios comunes en todo el territorio.

La fórmula se puso en marcha por primera vez en 2025 en Aragón, con resultados positivos tanto para los ayuntamientos como para los aspirantes, lo que ha llevado al Gobierno autonómico a consolidar y repetir este modelo de selección conjunta. Como ejemplo, el citado proceso que terminó hace apenas unas semanas ha permitido sumar al cuerpo de Alcañiz a cuatro nuevo agentes.

La convocatoria unificada, a la que los ayuntamientos se adhieren de forma voluntaria, permite optimizar recursos y homogeneizar los procesos selectivos, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, al tiempo que facilita una mayor agilidad en la cobertura de plazas. El Gobierno de Aragón asume la coordinación del proceso selectivo y de la posterior formación, a través de la Dirección General de Interior y Emergencias, en colaboración con las entidades locales.

Plazas y municipios

Las 43 plazas convocadas se reparten en municipios de las tres provincias aragonesas. En Huesca se ofertan 14: Barbastro (1), Benasque (1), Binéfar (1), Fraga (4), Graus (1), Jaca (2), Monzón (1), Sabiñánigo (1), Sallent de Gállego (1) y Sariñena (2).  En la provincia de Teruel se convocan 11 plazas en Alcañiz (2), Alcorisa (1), Andorra (6) y Calamocha (2). Por su parte, Zaragoza concentra 18 plazas en Alagón (1), Calatayud (3), Daroca (1), Ejea de los Caballeros (1), Gallur (2), La Puebla de Alfindén (2), Mallén (2), Pedrola (1), Tarazona (1) y Zuera (3).

El proceso consta de una fase de oposición con cuatro pruebas –conocimientos, físicas, psicotécnicas y resolución de supuestos–, seguida de un curso de formación en la Academia Aragonesa de Policías Locales. Además, la convocatoria reserva plazas para militares profesionales de tropa y marinería, así como para para mujeres víctimas de violencia de género, en línea con la normativa autonómica vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria y la inscripción, que se realizará por vía telemática y no conllevará el pago de tasas. La orden prevé además la posibilidad de ampliar el número de plazas para cubrir vacantes adicionales que puedan plantear los ayuntamientos.

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