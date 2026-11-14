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14 NOV 2026|

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La biotecnóloga urreana Rebeca Sanz investiga sobre cáncer de ovario en un proyecto europeo

En ioAVATAR colaboran laboratorios de Francia, Alemania, Turquía y el suyo del IIS Aragón, que cuenta con 85.000 euros de la AECC. Buscan probar fármacos en tejido humano sobre chips, un método muy cercano a la clínica

Rebeca Sanz, en el centro, y una joven voluntaria estudiante de Medicina; junto a Luisa Pueyo, subdirectora de la AECC de Huesca el día de la carrera del Cáncer en Huesca. / LC
Rebeca Sanz, en el centro, y una joven voluntaria estudiante de Medicina; junto a Luisa Pueyo, subdirectora de la AECC de Huesca el día de la carrera del Cáncer en Huesca. / LC

Beatriz SeverinoLa COMARCA14 11 2026

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Rebeca Sanz ha puesto parte de los conocimientos que está aplicando a otras investigaciones en Aragón, en un proyecto europeo sobre cáncer de ovario, que busca probar medicamentos en tejido humano de pacientes y, además, activar las defensas. Este proyecto está integrado por laboratorios de Lyon (Francia), Hamburgo (Alemania), Esmirna (Turquía) y el suyo en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón). Lleva por nombre ioAVATAR y lo más novedoso es que se salta las pruebas en los modelos de animales -en ratones- y de líneas celulares.

En Lyon y Hamburgo se procede a cortar unas láminas muy finas de tumores de pacientes en fresco, que se colocan en chips procedentes de Turquía sobre los que se van a probar medicamentos. "Lo bueno es que es muy cercano a la clínica y, además, son fármacos relacionados con la inmunoterapia, por lo que aparte de las células tumorales tenemos también el sistema inmune e interaccionan, algo que con ratones es imposible", dice.

Grupo europeo de ioAVATAR en el que participa España con Rebeca Sanz y su equipo (de pie en el centro). / LC
Grupo europeo de ioAVATAR en el que participa España con Rebeca Sanz y su equipo (de pie en el centro). / LC

La urreana está al frente del grupo Cancer Heterogeneity and Immunomics (CHI), que colabora en diferentes líneas de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Este es su primera incursión en cáncer ovárico, después de ser contactada desde Alemania por la directora del proyecto, una asturiana afincada allí desde hace años. Le propuso entrar en el grupo para que aporte el análisis que realiza de bioinformática desde Zaragoza en sus otras investigaciones en tumores metastásicos en colon, melanoma o pulmón, y por el que no se pierde información espacial. "Pensó que lo que estamos haciendo en Aragón podía ser muy útil en este proceso sobre cáncer de ovario y realmente lo es", avanza.

La investigación lleva un año en marcha, un tiempo que se ha dedicado en la puesta a punto de todo el circuito desde el aspecto más técnico. El equipo de Sanz entra en acción a la hora del análisis. "Nosotras cogemos estos cortes de tumor, los analizamos con transcriptómica espacial que es más o menos los sobre 20.000 genes que tenemos en las células, y miramos cómo se expresan en cada una de las células que tiene el corte histológico del tumor sin perder la información espacial. Es como si pudiéramos ver todas las células de cada corte y cuántos genes se están activando", explica.

Se ha creado un consorcio de los laboratorios y hay financiación hasta final de 2028. Procede de fondos de la Unión Europea, pero también de agencias estatales como la Asociación Española Contra el Cáncer, entre otras, con 85.000 euros. Para dar visibilidad a esta línea de investigación, Sanz fue invitada por la AECC a cortar la cinta de la Carrera contra el Cáncer de Huesca el pasado mes de octubre, donde participaron 4.000 personas y donde todo lo recaudado revertirá en seguir investigando.

Corte de cinta de Rebeca Sanz de la Carrera contra el Cáncer en Huesca, con la alcaldesa y la junta de la AECC de Huesca. / Verónica Lacasa-Heraldo de Aragón
Corte de cinta de Rebeca Sanz de la Carrera contra el Cáncer en Huesca, con la alcaldesa y la junta de la AECC de Huesca. / Verónica Lacasa-Heraldo de Aragón

La cesta de la compra también sube en ciencia

La elevación de costes no ha pasado de largo en el ámbito sanitario y científico, donde también se han encarecido precios. "Los precios siempre se van moviendo, pero ha llegado a un punto que lo estamos notando mucho, es un tema que se comenta en los pasillos por todos los grupos, especialmente entre los que son más experimentales, porque han subido materiales, portes... Todo", lamenta y detalla, que en este mismo proyecto, analizar con transcriptómica espacial 8 muestra ya costó 12.000 euros.

Toda la financiación es bien recibida, y en muchos casos si no fuera por la labor de diferentes entidades y asociaciones como en este caso la AECC, no saldrían adelante las investigaciones. Con el dinero recibido para ioAVATAR, Sanz ha podido contratar a una ingeniera biomédica que dedica prácticamente todo su tiempo a este proyecto en exclusiva, "y eso adelanta mucho todos los avances".

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