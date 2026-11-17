La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha aprobado la concesión de 100.000 euros en subvenciones para fomentar el emprendimiento y la dinamización económica en el medio rural. La convocatoria del programa Emprende Teruel beneficiará a 14 entidades de la provincia, que pondrán en marcha iniciativas relacionadas con el asesoramiento empresarial, la formación, el turismo, la gastronomía sostenible y la transformación del territorio. Entre las entidades seleccionadas se encuentran asociaciones empresariales, organizaciones vinculadas al desarrollo rural y entidades sin ánimo de lucro. Los proyectos abarcan desde programas de mentoría para emprendedores hasta actividades de promoción de los productos de proximidad y propuestas para generar nuevas oportunidades económicas en los pequeños municipios.

La Asociación de Empresarios de la Comarca del Matarraña (AEM) recibirá 4.210,80 euros para desarrollar el programa 'Impulsa tus Ventas', una iniciativa orientada al tejido empresarial del territorio. Por su parte, la Asociación para la Recuperación del Olivo Yermo de Oliete contará con una de las ayudas de mayor cuantía, 10.972,26 euros, destinados al proyecto 'Despertadores Rurales Inteligentes'. También figura entre las beneficiarias Finca Lavandanna, Rancho Río Martín, que percibirá 2.744 euros para impulsar 'Entre aromas y raíces', una propuesta que se desarrollará en el municipio de Ariño.

En el ámbito del turismo y la gastronomía, la Asociación Empresarial Provincial de Turismo de Teruel dispondrá de 11.534,94 euros para el proyecto 'Teruel Km 0: dinamización turística y gastronómica del medio rural'. La Asociación Turismo Verde Senderos con Historia recibirá 6.400 euros para organizar unas jornadas de activación turística, mientras que la Federación Aragonesa de Turismo Rural (FARATUR) contará con 5.577,01 euros para su programa 'Emprende Rural Teruel 2026'. Por otro lado, la Fundación Restaurantes Sostenibles obtendrá 9.987,57 euros para celebrar el 'Simposio Provincial de Gastronomía Sostenible y Gastroantropología 2026'.

Apoyo al tejido empresarial y a los nuevos emprendedores

Una parte importante de las subvenciones se destinará a iniciativas de acompañamiento y formación empresarial. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel recibirá 10.972,26 euros para desarrollar 'Teruel con Raíces: Consume, Descubre y Emprende Rural', mientras que la Confederación Empresarial Turolense (CEOE Teruel) contará con 10.409,58 euros para el proyecto 'EMPRETER 2025-2026'.

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Teruel (CEPYME Teruel) dispondrá de 6.470,82 euros para su programa de apoyo empresarial 2025-2026. A estas iniciativas se suma la Asociación Profesional de Empresarios de Comercio (ACSA), que recibirá 6.000 euros para desarrollar 'ACSA Impulsa 2026'. La Asociación para el Desarrollo de Gúdar, Javalambre y Maestrazgo (AGUJAMA) contará con 5.720 euros para impulsar 'LEADER Teruel: emprender para transformar el territorio'.

En el ámbito de la formación, la Asociación Impulsa para el Desarrollo y la Formación recibirá 5.000 euros para organizar talleres de emprendimiento en centros educativos. Por su parte, la Asociación Aragón 3000 dispondrá de 4.000 euros para desarrollar 'Emprende 3000 Teruel', un programa provincial de mentoría empresarial individualizada.

Ayudas de hasta el 80% del coste de los proyectos

El programa Emprende Teruel está dirigido a asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, cámaras de comercio y otras entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas que hayan presentado proyectos con un presupuesto mínimo de 2.000 euros.

La convocatoria contempla actuaciones de asesoramiento técnico para emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como actividades formativas destinadas a jóvenes, personas desempleadas y trabajadores. También incluye iniciativas para fomentar el espíritu emprendedor en centros educativos y dinamizar el medio rural mediante propuestas turísticas y agroalimentarias.

Asimismo, se consideran subvencionables las campañas para promover el consumo de productos locales, las actuaciones de apoyo a los multiservicios rurales y los servicios esenciales de los pequeños municipios, además de encuentros relacionados con la sostenibilidad, las comunidades energéticas y las oportunidades de desarrollo rural.

Las ayudas pueden cubrir hasta el 80% del coste subvencionable de cada proyecto, con un límite máximo de 30.000 euros por entidad. Para seleccionar las propuestas, la institución provincial ha valorado aspectos como su calidad técnica, el impacto sobre el territorio y la población, la experiencia de las entidades solicitantes y su contribución a los objetivos estratégicos de la provincia.