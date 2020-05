DGA dice que el nuevo Hospital está «pendiente de licitar» y el PP pide que no se agrave más su retraso

Las obras del nuevo Hospital de Alcañiz han regresado este viernes al debate político en las Cortes de Aragón. La nueva consejera de Sanidad, Sira Repollés, no ha adelantado plazos en una interpelación del PP sobre infraestructuras sanitarias. Ha asegurado que el centro alcañizano está «pendiente de licitar de nuevo» aunque sin especificar en qué punto se encuentra la rescisión del antiguo contrato con OHL-Dragados, paso indispensable para sacar a concurso de nuevo los trabajos.

Por su parte, el PP de Aragón ha mostrado su «preocupación» ante la más que posible paralización de las infraestructuras sanitarias pendientes de ejecutar en la comunidad autónoma. Ha citado, entre otros, los hospitales de Alcañiz y Teruel. Ana Marín, que ha interpelado a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón en el pleno, ha pedido “alternativas” ante unas demoras que, en su opinión a fecha de hoy, ni siquiera la administración autonómica es capaz de concretar en meses o años. La situación presupuestaria de partida en la etapa precoronavirus, como recordó la diputada al referirse al ejercicio 2020, solo contemplaba las inversiones para continuar con las obras de construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz y para la apertura de las instalaciones del barrio Jesús, esta última con 500.000 euros ahora desaparecidos del presupuesto.

“Este déficit de infraestructuras que yo le he relatado es una realidad negativa que afecta al servicio que se presta a los usuarios de la sanidad pública aragonesa. Es una realidad que no es de hoy, es cierto, pero que hoy está en sus manos. También con esa realidad está o debería estar comprometida. Es una realidad que ha afectado negativamente a la atención sanitaria durante esta pandemia y es una realidad que ha afectado negativamente a la atención antes de la pandemia. Y es una realidad que si no se corrige seguirá en esa afección negativa a posteriori”, significó Marín a la responsable de la sanidad pública aragonesa.

La clave de fondo, tal y como destacó, es que la sanidad pública aragonesa ya presentaba carencias antes de la pandemia y que la fuerte presión asistencial soportada desde el mes de marzo las ha visualizado. “Sra. Repollés, tenemos un problema con las infraestructuras sanitarias en Aragón, un problema que hoy está en sus manos resolverlo. Un problema que se ha demostrado de una manera más acuciante si cabe durante esta pandemia, y un problema que hay que solucionar, dentro de las dificultades que existen, y que las conocemos no solo en tiempo sino también en presupuesto, pero que hay que solucionar”, trasladó Ana Marín a la consejera de Sanidad.