DGA endurece las medidas en Zaragoza y cuatro comarcas

Aragón ha detectado en esta última semana 1.850 nuevos casos de coronavirus, la gran mayoría en la capital y su área metropolitana, donde la curva epidemiológica tiene un ascenso «rápido». Además, en la última semana han muerto cuatro personas por covid-19. Hay actualmente 54 focos activos, de los que 23 son en centros residenciales -aunque sólo en ocho hay usuarios afectados- y 24 en el ámbito laboral -aunque en grupos reducidos-.

En todo caso, la Comunidad Autónoma volvió a batir este jueves récord y al registrar 422 nuevos casos positivos de covid-19, el peor dato desde que comenzó la pandemia. La mayoría, 333, se han detectado en la provincia de Zaragoza y, aunque la mayoría de casos son leves o asintomáticos y no hay riesgo de que se colapse el sistema sanitario en el corto plazo, el Gobierno de Aragón decretó este jueves el retroceso a la fase 2 -ahora sin flexibilización y con medidas adicionales- de Zaragoza y la comarca Central, el Bajo Aragón Caspe, el Bajo Cinca y Los Monegros -que hasta ahora estaba en «nueva normalidad». Lo hizo la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en rueda de prensa urgente acompañada por el director de Salud Pública, Francis Falo, y el gerente del Salud, Javier Marión.

En todas estas zonas, en las que existe «transmisión comunitaria», se prohíben el ocio nocturno, el botellón y las peñas. Además, la hostelería tendrá un cierre obligatorio a las 00.00 y solo se permitirán grupos máximos de 10 personas en cualquier ámbito social y de ocio. También, atendiendo a la orden de fase 2 que aprobó el Ministerio de Sanidad en su momento, se limita el aforo en los locales de hostelería y terrazas (50%); en los centros comerciales (40%) y salas de cine, teatro y auditorios (50%). Se permitirá la celebración de bodas con un aforo máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta en espacios cerrados y se reducirá también el aforo en salas de duelo y entierros. La fase entrará en vigor cuando la orden se publique en el BOA previsiblemente este viernes por la mañana.

En cuanto a la movilidad entre territorios (viajes a los pueblos, a la playa, a segundas residencias…), los responsables del departamento reconocieron que sigue siendo una «recomendación» y que no se contempla, al menos por el momento porque no existe colapso sanitario, decretar un confinamiento perimetral para poder sancionar a los infractores. Volvieron a apelar a la «responsabilidad individual» de cada uno; una responsabilidad que el pasado fin de semana sólo redujo los desplazamientos un 5% para entrar y salir a la comarca central. «Nuestra obligación es implementar la reducción de la movilidad. Las recomendaciones no fueron efectivas porque no fueron seguidas por la población. Si pedimos restringir la movilidad es porque sabemos que la movilidad de las personas es lo que favorece sacar la enfermedad de unos lugares y llevarla a otros. Seamos sensatos», insistió la consejera.

Repollés adelantó que no «sería deseable» llegar a ese confinamiento perimetral que afectaría a la economía. «Sabemos que esto se corta confinándonos todos durante 15 días. Pero creo que como sociedad somos conscientes de que esa medida tenemos que tomarla con mucha cautela y con equilibrio», dijo Falo en relación a paralizar la economía y la actividad social de forma total.

Respecto a la ocupación hospitalaria, en los centros aragoneses actualmente hay 171 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo -19 en UCI y 152 en planta-. La Comunidad tiene en estos momentos un total de 193 camas de UCI con respirador y 3.786 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 51% de camas UCI y del 38% en las de hospitalización convencional. Los responsables del departamento destacaron que la edad de los contagiados oscila principalmente entre los 15 y los 54 años y que sólo un 10% de los infectados tienen más de 65 años, «aunque esta cifra va creciendo».

3.000 pruebas diarias

También subrayaron que en las últimas semanas se están realizando entre 2.700 y 3.000 pruebas diagnósticas diarias «y que habría capacidad para hacer 1.100 más diarias» al arbitrar un nuevo laboratorio. Con respecto a que Aragón es una de las comunidades «líder» en casos de coronovirus, Repollés se refirió a la «transparencia» que ofrece Aragón al sistema de datos que arbitra el Ministerio de Sanidad y, aunque descartó que otras comunidades «estén haciendo trampas» incidió en que en Aragón «somos estrictamente rigurosos». «Nuestra curva epidemiológica no es, ni de lejos, la peor», incidió.

La consejera también se refirió al incremento en la capacidad de rastreo. Para investigar y realizar pruebas PCR a los contactos directos de todos los positivos se está contratando a personal. De hecho, esta semana han comenzado a trabajar 42 trabajadores sociales en los centros de salud de todo Aragón.

Cabe recordar que es Atención Primaria quien se encarga de realizar las pruebas y de localizar a los contactos. Por ello, el director de Salud, Javier Marión, quiso destacar la labor de los profesionales que trabajan en los centros de salud y los ambulatorios. «A pesar de este refuerzo de personal hay una docena de centros que están sufriendo una importante presión», reconoció. Recordó que hay que llamar al ambulatorio y que la primera consulta sigue siendo telefónica. Son los profesionales sanitarios los que deciden quien acude o no al centro.

18 nuevos casos en el territorio

En el Bajo Aragón Histórico se notificaron en total 18 nuevos casos: 11 en la zona básica de salud de Caspe; 5 en la de Alcañiz; 1 en la de Maella y otro en la de Híjar. Además, se registró un caso en la zona de Muniesa. En el Hospital de Alcañiz hay siete personas hospitalizadas por covid-19.

Por provincias, este jueves se registraron un total de 333 casos en Zaragoza, 64 en Huesca y 14 en Teruel. En la fase 2 «flexibilizada» continúan Huesca capital, Barbastro y las comarcas del Cinca Medio y La Litera. Permanece en «nueva normalidad» toda la provincia de Teruel, el Pirineo y las comarcas de: Campo de Belchite, Ribera Baja del Ebro, Calatayud, Daroca, Campo de Borja, Cariñena, Aranda, Valdejalón, Tarazona, Ribera Alta del Ebro y Cinco Villas.