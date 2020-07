DGA exige a la mayoría de los pueblos beneficiarios la devolución del FITE de 2017

El Gobierno de Aragón ha rechazado esta última semana las alegaciones de varios ayuntamientos a los que se les exigía la devolución de parte de las ayudas del Fondo de Inversiones de Teruel correspondientes a la anualidad de 2017. Es el caso de Albalate del Arzobispo, que recibió una subvención para sustituir las luminarias públicas por lámparas de led, o de Híjar, que destinó 200.000 euros al museo del tambor y la Semana Santa ubicado junto a la Casa del Hijarano. Pero no son los únicos, hasta 46 pueblos de los 51 que recibieron ayudas en 2017 han tenido problemas en la justificación.

El Ayuntamiento albalatino presentó un proyecto al FITE de 2017 para mejorar el alumbrado con sistemas led y el ejecutivo autonómico aprobó la iniciativa y concedió una subvención de 160.000 euros. La justificación había que presentarla antes del 31 de diciembre de 2018, «fue un plazo bastante ajustado pero la obra terminó a tiempo, concretamente el 28 de diciembre de 2018», reconoció la actual alcaldesa albalatina, Isabel Arnas.

El equipo de gobierno de Albalate -entonces del PSOE- presentó el final de obra a tiempo, con todos los informes y documentos. Unos meses después recibió un requerimiento por parte del ejecutivo autonómico en el que se especificaba que la instalación eléctrica de la localidad no cumplía la normativa en lo que respecta a distancia entre farolas, accesibilidad desde balcones y ventanas, toma de tierra en las luminarias… considerando que la obra no estaba «legalizada». El equipo de Gobierno socialista -que desconocía la normativa- decidió entonces solicitar al FITE de 2018 dinero para llevar a cabo las modificaciones necesarias (les concedieron 65.000 euros para ese año).

Pero una vez se produjo el cambio de Gobierno llegó la comunicación definitiva de la DGA con respecto a la línea de 2017: que la justificación de la obra no incluía el boletín de alta eléctrica de la instalación y que no se cumplía la normativa cuando se terminó el proyecto. Por todo ello, el Gobierno de Aragón exigía la devolución de la subvención íntegra.

El Ayuntamiento recurrió la decisión de DGA alegando que «el proyecto era estético, no de la instalación eléctrica» y que el Gobierno de Aragón lo aprobó. Por otra parte, alegó que el boletín de alta eléctrica era un trámite que no se especificaba en los requisitos de la convocatoria del Fondo de Inversiones de ese año.

Con respecto al cumplimiento de la normativa, Arnas explicó que se han modificado todas las luminarias que no la cumplían. Se han movido 47 farolas para que no sean accesibles desde las viviendas y en otras 47 se ha instalado toma de tierra. «Se ha legalizado todo el alumbrado», subrayó. Ahora el consistorio estudia llevar el caso por la vía judicial y presentar un contencioso administrativo.

Híjar, al Contencioso

El Ayuntamiento que sí ha decidido ya recurrir a la vía judicial es el de Híjar. En este caso, la DGA le pide el 50% de la ayuda de 200.000 euros que recibió para destinar al museo del Tambor y la Semana Santa. El motivo vuelve a ser la ausencia del boletín de alta eléctrica. «Además de que en la convocatoria no se pedía, nosotros no dimos de alta la instalación porque precisamente vinculamos la apertura del museo al traslado de las peanas, tal y como especificamos en el fin de obra», denunció el alcalde hijarano, Luis Carlos Marquesán. «Hemos puesto el asunto en manos de nuestros abogados porque me atrevo a decir que esto un robo, un atraco a mano armada», sentenció cabreado con el ejecutivo autonómico.

Ambos alcaldes destacaron que en 2017 la justificación de los proyectos se tuvieron que presentar ante la dirección general de Administración Local del Gobierno de Aragón, algo que no se había producido hasta entonces porque era el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) el organismo que se encargaba de la tramitación y gestión del Fondo de Inversiones de Teruel.

También recordaron que en 2018, un año después, se citó a todos los alcaldes a una reunión para especificar y explicar «bien» todos los requisitos de la convocatoria de cada a nuevas convocatorias.

El ayuntamiento de Albalate y el de Híjar no han sido los únicos a los que se les ha exigido la devolución del FITE. Habría 46 más afectados de los 51 que recibieron subvención ese año; entre ellos, Jatiel. En el caso de esta localidad, se acometió la obra de un depósito de agua para garantizar un servicio más que reivindicado en el municipio. A la justificación del proyecto le faltó un informe de Sanidad que no se solicitó hasta dos meses después de terminarse el plazo del 31 de diciembre de 2018.

Sólo tres meses

El exalcalde de Albalate, Antonio del Río, lamentó las acusaciones de Ciudadanos y defendió la gestión de su equipo. Recordó que DGA aceptó la ayuda el 9 de octubre de 2018 y exigía que el proyecto estuviese terminado el 31 de diciembre. «Eran tres meses y todos los ayuntamientos trabajamos a contrarreloj. De hecho, para adelantarnos, hicimos en mayo una licitación provisional del proyecto, condicionada a que nos lo aprobaran. Por eso llegamos a tiempo una vez nos comunicaron la aprobación», subrayó del Río.

El ayuntamiento apostó por un «sistema inteligente» en el alumbrado que, además de ahorrar el 75% en la factura de la luz, permite modular su intensidad también gestionar de manera remota el apagado y encendido de las farolas. «Nuestro proyecto contemplaba sustituir unas farolas por otras, nada de tocar la red. Por eso no conocíamos la normativa de distanciamiento, de la que tampoco nos informó DGA», quiso dejar claro el exalcalde.