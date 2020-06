DGA insta a Beceite a retirar la polémica puerta del Parrizal

El Gobierno de Aragón ha requerido este jueves al Ayuntamiento de Beceite la retirada de la polémica puerta que instaló hace casi una semana para controlar el acceso al Parrizal sin pedir autorización ya que, entre otros, no se garantiza una respuesta rápida en caso de un incendio e impide sus múltiples usos como pista forestal o vía pecuaria.

El alcalde, Juan Enrique Celma, seguía afirmando este jueves por la mañana que mantendría la puerta pero abierta de forma permanente para así no impedir el paso aunque remitió a una nota de prensa que iba a enviar por la tarde y que al cierre de esta edición aún no había mandado. Su decisión al no esperar a recibir la autorización no solo ha causado malestar en DGA-le han enviado requerimientos tanto de Medio Ambiente como de Turismo- sino entre los vecinos, colectivos excursionistas y medioambientales y partidos como el PAR y CHA. Éstos últimos ya han anunciado que llevarán el asunto al Senado.

No se esperó a la resolución

La resolución de este jueves del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel no autoriza la instalación de la puerta y recuerda que el Consistorio la instaló sin la autorización necesaria puesto que hizo la solicitud –con fecha de registro de entrada de 9 junio- pero no esperó a la resolución para disponer o no de autorización y cerró el paso tres días después. Se trata de un aviso y en caso de que la situación no cambie, se llevaría a cabo una ejecución forzosa.

«Normalmente se trabajan estas cuestiones de forma consensuada y en coordinación entre el propietario, el Ayuntamiento; y el gestor, DGA; y se propone para las necesidades del pueblo la solución más adecuada. Ya nos hemos puesto en contacto con el Consistorio para para estudiar cómo solucionar la excesiva afluencia de visitantes y más en este momento con la pandemia del coronavirus», afirma Pedro Polo, director provincial del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel en Gobierno de Aragón.



La decisión se fundamentada jurídicamente en tres aspectos competencia del Gobierno de Aragón por estar en Monte de Utilidad Pública y Vía Pecuaria y pista forestal: no se garantiza que se pueda realizar el uso común general en el monte, la circulación con vehículos a motor para la gestión, vigilancia y extinción de incendios; ni el tránsito ganadero. «Al situarse en un monte de utilidad pública con una vía pecuaria y una pista forestal no se está garantizando su uso común. Impide el paso al tránsito de los vehículos de gestión forestal y vigilancia y extinción de incendios ni asegura el tránsito ganadero por la vía pecuaria», apunta Polo.

Este viernes hay convocada una reunión

La colocación de la puerta hace justo una semana ocasionó desde el principio una gran polémica y la petición para su retirada lleva ya más de 5.000 firmas en la web change.org. Este viernes están convocados a las 20.00 en el Casino de Valderrobres asociaciones, clubs y personas a título individual del Matarraña y comarcas vecinas concienciados con la conservación y el libre uso del Parrizal. Consideran que es importante que se retire la puerta y consideran el control del aforo atendiendo al coronavirus como una «excusa» para recaudar más dinero.

Este es el séptimo año que el Ayuntamiento restringe la entrada pero en años anteriores se hacía mediante trabajadores municipales que controlaban el aforo, que ahora se ha reducido a la mitad. Un máximo de 150 personas en turnos de mañana y tarde tanto en vehículos -unos 50, calculando que vayan tres personas en el caso de los coches- como a pie o en bicicleta.