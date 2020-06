DGA obliga al Ayuntamiento de Beceite a retirar la polémica puerta del Parrizal

El Gobierno de Aragón ha requerido al Ayuntamiento de Beceite a la retirada de la polémica puerta que instaló hace casi una semana en el acceso al Parrizal ya que, entre otros, no se garantiza una respuesta rápida en caso de un incendio.

La resolución del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel no autoriza la instalación de la puerta y recuerda que el Consistorio la instaló sin la autorización necesaria puesto que el ayuntamiento hizo la solicitud –con fecha de registro de entrada de 9 junio- pero no esperó a la resolución para disponer o no de autorización ya que colocó la puerta tres días después.

La resolución se fundamentada jurídicamente en tres aspectos competencia del Gobierno de Aragón por estar en Monte de Utilidad Pública y Vía Pecuaria y pista forestal: no se garantiza que se pueda realizar el uso común general en el monte, la circulación con vehículos a motor para la gestión, vigilancia y extinción de incendios; ni el tránsito ganadero.