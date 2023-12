Aragón pide al Gobierno Central que el lobo deje de ser una especie protegida

El Gobierno de Aragón ha solicitado formalmente al Ejecutivo Central la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. En una misiva remitida por el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se pide que se activen «los mecanismos necesarios» para tal fin, asegurando que la problemática que esta especie genera sobre el sector ganadero ha sido «objeto de preocupación» en diversos ámbitos de la comunidad autónoma.

Ayuntamientos, Diputaciones y organizaciones profesionales agrarias mostraron en «reiteradas ocasiones» su malestar por los ataques que estos ejemplares provocan sobre el ganado en régimen extensivo y por la «inseguridad» que esta situación genera al sector, argumenta el texto. Cabe recordar la presencia confirmada de una pareja de ejemplares en el Bajo Aragón que ocasionó varios ataques en lo que va de año. Según los últimos datos recabados esta se encontraría asentada entre las localidades de Alcañiz e Híjar.

Como consecuencia del ambiente social y un «clima de malestar» se llevó a debate parlamentario la presencia del lobo en régimen de protección especial. «La Unión Europea ya ha empezado a estudiarlo también, ha cambiado su sensibilidad, nosotros estamos primero con los ganaderos», defendió este lunes Blasco en Teruel, a preguntas de los periodistas sobre este asunto.

Iniciativa del Partido Aragonés

Fue el pasado mes de octubre cuando la moción del Partido Aragonés fue aprobada por las Cortes de Aragón en sesión plenaria. Su diputado, Alberto Izquierdo, se «congratula» de que «el Gobierno de Aragón haya cumplido con una iniciativa parlamentaria promovida por el Partido Aragonés que lo único que pretende es «defender a los ganaderos aragoneses ante los ataques que están sufriendo sus rebaños por parte de los lobos en los últimos meses».

Según Izquierdo, «este es un primer paso para lograr el control cinegético de una especie que amenaza a la ganadería extensiva aragonesa y a muchas economías familiares» y ha insistido en que «las ayudas no son suficientes para contrarrestar los ataques de los lobos». “Desde el Partido Aragonés siempre hemos defendido el control cinegético de esta especie que, como se demostró en Asturias, no acaba con ella sino que permite que haya más ejemplares pero más controlados”, ha defendido el diputado del PAR.

La petición de que el lobo deje de ser especie protegida fue aprobada por PP, PSOE, VOX y Aragón-Teruel Existe. CHA se abstuvo y Podemos votó en contra.