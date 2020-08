DGA plantea la presencialidad total como excepción en los IES rurales

Aragón mantiene el día 7 de septiembre como inicio del curso escolar para un total de 108.586 alumnos de Infantil y Primaria. En los sucesivos días, se irá incorporando el resto de niveles.

El regreso será con la presencia total de estudiantes desde 2 años hasta 2º de ESO, con el establecimiento de grupos estables de convivencia (GEC) y favoreciendo la reducción de ratios. El resto de niveles, de 3º de ESO a 2º de Bachillerato, alternarán enseñanza presencial y a distancia. Esto, unido al fomento de desdobles, permitirá una ratio máxima de 22 alumnos y, en el resto de cursos, una presencia de un máximo de 15 alumnos en clase debido a la alternancia.

La excepcionalidad está en los institutos rurales con pocos alumnos que pueden ser de una vía, donde sí se podrá realizar desde 1º hasta 4º de la ESO y Bachillerato de forma presencial. Así lo matizó este jueves el consejero de Educación, Felipe Faci, en la presentación del inicio del curso. Esta posibilidad la centró en aquellos centros que, o bien son secciones de institutos o bien lo eran y se han convertido a institutos pero que imparten sus clases con ratios muy pequeñas en las que se puede mantener la distancia. «Centros de carácter comarcal que si dan Bachiller también lo hacen en grupos muy reducidos», apuntó.

En cuanto al profesorado, Faci anunció que habrá alrededor de 400 nuevos docentes en las aulas aragonesas, tras el estudio realizado con los centros educativos acerca de sus necesidades para el próximo curso. Se suman al incremento de 300 el pasado curso y a los 3.000 que se incorporaron en la pasada legislatura. Esta medida se complementa con un plan que permitirá un sistema de sustituciones más ágil de cara a asegurar la continuidad de la actividad educativa en cualquier circunstancia.

Protocolo con Sanidad

Cada colegio de Infantil y Primaria quedará adscrito a sus centros de salud, además de que se crearán equipos de asesoramiento de apoyo al profesorado y se editará una guía para familias y centros. «El inicio se sustenta en la colaboración entre Sanidad y Educación», dijo Faci que avanzó que en breve se firmará un protocolo entre ambos departamentos. Se ha establecido en este inicio de curso el uso de mascarilla para el alumnado a partir de los 6 años «porque es un elemento que da seguridad a familias y profesorado» y la jornada continua de 9.00 a 14.00 a la que se añade el tiempo de comedor. Para el consejero, se trata de un regreso a unos «centros educativos que son de los lugares más seguros que puede haber, a la altura del hogar familiar gracias a la implicación de toda la comunidad educativa».

Infantil y Primaria: conciliación

Se mantiene la presencialidad en Infantil y Primaria por dos motivos fundamentales, por un lado, porque «el aprendizaje en esta etapa está relacionado con la interacción directa con los profesores y compañeros» y, segundo y, «sin ser la finalidad prioritaria, la escuela tiene un componente conciliador muy importante», dijo Faci. Este mismo componente es el que tiene el comedor, servicio que se mantiene y en que el sólo en Aragón hay 11.000 alumnos becados. A falta de detallar más el protocolo, serán espacios en el que no se mezclarán los grupos de convivencia estable y no se mezclarán con otros. Los centros que lo precisen podrán habilitar otros espacios para este servicio como pueden ser salas multiusos. «En última instancia, se empleará el aula», añadió.

Siguiendo con el afán conciliador, desde DGA se facilitará continuar con los programas de madrugadores, un servicio que comienza antes de la actividad educativa y que en algunos casos se alarga después también. «Si no lo hacemos, las familias lo buscarán fuera del centro y eso significa contacto no sólo entre otros niños sino entre los niños de otros centros y se debe garantizar que no se altera el grupo de convivencia estable», apuntó el consejero.

Secundaria y FP

La presencialidad en las aulas será también para el alumnado de 1º y 2º de ESO. En el primer caso por ser un curso de tránsito y en el segundo, por ser un curso de edades complicadas y es el que tiene de las mayores tasas de abandono y repetidores. 3º y 4º de ESO y Bachillerato, harán trabajo alternando entre el centro y autónomo dirigido y supervisado por el profesorado en casa. En el plan de contingencia del escenario 2 que elaboraron centros y DGA, se trabaja con los alumnos con procesos de tutorizacion y seguimiento y tendrán apoyo con la plataforma Aeduca que se creó desde el departamento de Educación como plataforma única para todos. Así pues, con los casos aislados que deban quedarse en cuarentena, la atención será a través de estos medios telemáticos.

Los centros, en función de sus condiciones y necesidades organizativas, podrán escalonar la incorporación de los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato entre los días 11 y 15 de septiembre, ambos incluidos. En todo caso, la decisión que se adopte deberá ser trasladada con suficiente antelación a la comunidad educativa.

En cuanto a la Formación Profesional y los módulos, la parte teórica será online y la práctica, en los centros tal y como ya se había previsto en el escenario 1 y se refuerza en el 2.

Idiomas y música

Las enseñanzas de idiomas pueden alternar enseñanza presencial y a distancia utilizando plataformas digitales. Se insistirá especialmente con aquellos alumnos que van a certificar este curso algunos de los niveles.

Respecto a las formaciones musicales como son los Conservatorios, las clases individuales se realizan en cabinas. Se recomienda que las clases teóricas conjuntas sean online o se dejen para más adelante, como puede ser el caso por ejemplo, de los coros. «No es lo mismo Zaragoza o en extensiones pequeñas que a lo mejor pueden ser presenciales», matizó el consejero.

Transporte escolar

Las rutas de transporte escolar se mantendrán como hasta ahora pero con la diferencia que cada alumno tendrá asignado un asiento que es el que utilizará siempre, viajarán con mascarilla todos los niños, incluidos los menores de seis años; y se desinfectará el vehículo después de cada viaje. En el caso de las rutas en las que se comparte el transporte escolar con el de viajeros, estarán separados.

Recreo y juegos

En el recreo, que deberá ser escalonado, no se podrá practicar deporte colectivo pero sí emplear elementos como toboganes o columpios si los utiliza un mismo grupo estable y después se desinfectan. Se incentivará que los recreos sean «algo más que práctica deportiva y juegos». En cuanto a los Juegos Escolares, como comienzan después del Pilar, se esperará a ver cuál es la situación de la curva de contagio en ese momento.

Calendario de inicio escolar

Aulas de 2 años y 1º Ed. Infantil: 7 de septiembre

2º de Educación Infantil: día 9

3º de Educación Infantil: día 10

Educación Primaria

1er curso: 8 de septiembre

2º curso: 9 de septiembre

3º curso: 10 de septiembre

4º curso: 11 de septiembre

5º y 6º cursos: 14 de septiembre

Educación Secundaria Obligatoria ESO: 1º curso: 10 de septiembre

Los centros, en función de sus condiciones y necesidades organizativas podrán escalonar la incorporación de los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato entre los días 11 y 15 de septiembre, ambos incluidos.

La Formación Profesional (FP) se mantiene como estaba previsto: los primeros cursos se iniciarán el 17 de septiembre y los segundos y terceros cursos, el 10 de septiembre.