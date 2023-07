Joaquín Juste: «DGA será del PP y el Gobierno Central también. Eso Teruel Existe lo sabe»

¿Cómo afronta la presidencia de la Diputación de Teruel?

Con mucha ilusión y responsabilidad. Defender los intereses de la provincia de Teruel e intentar buscar soluciones a los problemas de los 236 municipios no es tarea fácil. Afronto esta etapa con mucho orgullo de representar a esta institución y con toda la ilusión del mundo, como no puede ser de otra manera.

Teruel Existe y Partido Aragonés han apoyado su presidencia. Teruel Existe va a tener una vicepresidencia. ¿Qué papel va a tener el Partido Aragonés?

¿Se contempla la segunda vicepresidencia para el PAR?

¿Dónde se fraguó el pacto ¿Intervino la dirección regional?

El PSOE le ofreció a Teruel Existe la presidencia de la DPT para alcanzar un acuerdo ¿Por qué cree que Teruel Existe se decidió por ustedes siendo que han obtenido un cargo menor?

¿Cómo van a trabajar en el gobierno los tres socios ¿Será un gobierno unido o tres gobiernos?

Para que una administración funcione tiene que tener estabilidad. 17 de 25 diputados es mucha estabilidad, por lo tanto, es muy importante para la institución mantener esa unidad para aprobar presupuestos y ejecutarlos. Lo que quiero es que haya un solo gobierno, porque eso va a redundar en beneficio de todos los municipios. Más que a ver quién es de cada partido o discutir entre nosotros, a lo que tenemos que dedicarnos es a solucionar los problemas. Los alcaldes ya me están llamando. La provincia tiene muchas necesidades, hay que prestar servicios a los ayuntamientos, hay que atenderlos y a eso nos tenemos que dedicar. Si ese de verdad es nuestro objetivo no va a haber ningún problema en estos cuatro años.

Uno de los puntos que han separado a Teruel Existe del PSOE son las renovables ¿Cómo se van a entender en esta materia?

Hay que aplicar sensatez. Creo que el sentido común es lo que no ha primado en la extensión de las renovables en los últimos años, y lo digo sinceramente. La provincia de Teruel es muy extensa, tenemos mucho territorio. Tampoco hay que perder el tren de las renovables, pero hay que ordenarlas. No podemos poner de todo en todos los sitios. No lo digo hoy, lo he dicho durante muchísimos años. Hay que especializar cada comarca en lo que mejor sabe hacer. No puede ser que por activar la economía de un determinado modelo nos carguemos otra economía. Donde está funcionando el turismo, apostemos por el turismo. Tenemos tierra suficiente, cabemos todos y todo, pero sin que haya un maratón descontrolado para llegar el primero. Ahí creo que vamos a coincidir.