DGA valora como «mínimos» los daños en 7.000 hectáreas de bosques bajoaragoneses y apenas actuará

Dentro de los devastadores efectos de la borrasca Gloria que todavía se están cuantificando en los municipios son destacables los daños en montes y superficies forestales cuyas cifras iniciales ya han trascendido. Se trata de superficies de espacio natural que han tenido diverso grado de afección.

Según el último informe del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, el nivel 1 representa «pequeños daños salpicados por las masas arboladas«, que se dan principalmente en las comarcas del Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo (salvo zonas puntuales). Esta clasificación indica que «la afección ha sido mínima». Se trata de cerca de 7.000 hectáreas en las que “prácticamente no habría que actuar”, tal como explica el director provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Pedro Polo. “Esperamos que la madera caída se vaya descomponiendo e incluso es beneficioso para el bosque porque genera distintos tipos de microorganismos y aumenta la biodiversidad”, explica.

Subasta de madera

Los daños de nivel 2 abarcan afecciones de tipo moderado que presentan «ciertas zonas homogéneas afectadas». Este grado de afección alcanza según primeras estimaciones más de 1.400 hectáreas. En este caso, según explican desde el Servicio Rural de y Sostenibilidad, se actuará “en las zonas en las que económicamente es viable”. A través de pliegos de aprovechamiento se subastará la madera que tiene un valor económico.

Cuencas Mineras y Jiloca presentan «daños de mayor gravedad» en su superficie forestal con cerca de 2.200 hectáreas afectadas. Estos daños son clasificados dentro de la categoría de nivel 3 ya que presentan grandes superficies de arboles caídos. «“Los daños son excepcionales en estas dos comarcas en algunas zonas en los que podemos clasificar como daños muy graves, siendo aquí donde se va a centrar la actuación forestal», explica Polo.

Desde el Servicio Provincial explican que hay que esperar a tener bien evaluadas todas las zonas, ya que se trata de una «evaluación continua». Seguidamente habrá que centrarse en las zonas «más necesitadas», con la perspectiva de que «a mediados de marzo o principios de abril» será cuando se inicien los trabajos. “Nuestra idea es seguir evaluando periódicamente todos los daños porque todavía hay zonas que no se puede acceder y que requiere una valoración más pormenorizada de la superficie afectada”, indica Polo.

Las mismas cuadrillas

24 cuadrillas actuarán en el operativo de prevención de incendios forestales en la provincia de Teruel, la misma cifra que en años anteriores. Este año a causa de los árboles caídos en las zonas afectadas hay una mayor acumulación de biomasa de combustible que es más propensa a arder y a crear incendios más peligrosos. Es por eso que en las zonas afectadas por las borrasca Gloria tendrán «prioridad en las actuaciones para eliminar toda la madera acumulada» aunque no se refuerce el personal. Donde no existe valor económico de la madera irán las cuadrillas de incendios conforme el calendario establecido. “Se trata de esos arboles más pequeños, de menor diámetro donde no es rentable la explotación o la corta”, explica Polo.

En cuanto a las tareas de aprovechamiento para extraer la leña, el Servicio Provincial se encargará de «elaborar el pliego de condiciones» y determinar las características de la corta, la saca de madera y la eliminación de los residuos generados. Serán los ayuntamientos quienes elaboren la subasta. «Estamos intentando que haya la máxima concurrencia de empresas para que el proceso sea lo más corto posible e intentar que de cara al verano se hayan gestionado la mayor parte de las zonas con árboles caídos», concluye.

Por su parte el director general de Medio Natural y Gestión, Diego Bayona, forestal ve necesaria «una reflexión» ante los efectos de estos fenómenos meteorológicos «cada vez más frecuentes». “Quizá sí que haya que hacer una tipología de gestión forestal adaptada a este factor pero es muy difícil darle una solución en el medio natural», explica.