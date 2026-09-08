El Santuario de Aliaga luce renovado en la celebración del Día del Sitio: «Es un punto de encuentro»

El Santuario de la Virgen de Aliaga volvió a reunir a los vecinos de Anadón, Blesa, Cortes de Aragón, Huesa del Común, Josa, La Hoz de la Vieja, Maicas, Muniesa, Plou y Segura de los Baños con motivo del tradicional Día del Sitio. No fue una jornada cualquiera porque contó con la inauguración oficial de las nuevas pinturas murales y del altar del santuario, realizadas por el artista Hugo Casanova. La actuación ha permitido recuperar el antiguo altar, desaparecido durante la Guerra Civil, y renovar el interior del templo con elementos vinculados a los diez pueblos.

El secretario general de la Cofradía de la Virgen de Aliaga, Manuel Roche, destacó la participación vecinal y la emoción vivida durante la celebración, que volvió a convertir el santuario en un punto de encuentro para estas localidades. Como marca la tradición, los participantes realizaron una procesión desde la Fuente de Cortes hasta el templo, donde se bendijeron las nuevas pinturas. En la cúpula aparecen las cuatro virtudes -misericordia, esperanza, fortaleza y fe-junto a un cielo inspirado en constelaciones y estrellas, mientras que los nombres de los diez municipios quedan integrados en el conjunto artístico.

La Cofradía considera que el santuario puede convertirse también en un recurso cultural y patrimonial para la comarca y trabaja ya en nuevos proyectos. Entre ellos, la consolidación del muro del recinto y la recuperación de antiguos cobertizos.