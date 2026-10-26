Arriba el Telón lleva a Caspe el teatro como herramienta para romper el estigma de la salud mental

El teatro puede entretener, emocionar y hacer reír, pero también sirve para derribar prejuicios. Ese es el propósito con el que la compañía Arriba el Telón, perteneciente a la Asociación La Barandilla, regresó este viernes al Teatro Goya de Caspe. Sobre el escenario, sus integrantes representaron dos obras, ‘El mensaje’ y ‘Hablemos’, con las que acercaron al público la realidad de las personas con problemas de salud mental y pusieron el foco en el estigma que todavía las acompaña.

La propuesta, de entrada gratuita y organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Caspe, convirtió las artes escénicas en un espacio de encuentro y reivindicación. Detrás de cada interpretación hay un trabajo continuado de ensayos, convivencia y superación personal que va mucho más allá de aprender un papel. Para los actores, salir del entorno habitual, compartir su trabajo con el público y recibir sus aplausos también supone una oportunidad para sentirse reconocidos.

«Las actuaciones son fundamentales para reivindicar la salud mental», explica Francisco Jesús García Blanco, integrante de la compañía, que lleva haciendo teatro desde que llegó al Hospital de Día Lajman, en Madrid, en noviembre de 2004. Su mensaje es claro: "Las personas con trastorno mental no somos personas peligrosas, ni mucho menos". Por eso, reclama que se siga luchando contra los prejuicios y que las administraciones destinen más recursos a los tratamientos y a la rehabilitación.

Dos historias para hablar de salud mental desde el escenario

La compañía presentó dos propuestas con enfoques diferentes. ‘El mensaje’ es una historia de humor absurdo ambientada en un país en el que nadie sabe leer. En ese contexto, los personajes se enfrentan a situaciones disparatadas que permiten a los actores trabajar la expresión corporal, la memoria y la interpretación desde un registro desenfadado.

Paquita Sebastián, de 60 años, interpreta a una princesa que decide tomar sus propias decisiones y no aceptar al príncipe que le han asignado. “Ella se empodera”, resume la actriz, que participa en las representaciones desde que comenzó su vinculación con el centro. Para ella, esta es una de las obras más divertidas de su repertorio.

El Ayuntamiento de Caspe junto a los protagonistas de la Asociación La Barandilla / Cedida

La segunda propuesta, ‘Hablemos’, aborda de manera directa el rechazo social que sufren las personas con problemas de salud mental. El microteatro plantea una situación cotidiana en una comunidad de vecinos, donde los prejuicios aparecen cuando una persona que ha recibido el alta psiquiátrica quiere incorporarse a la vida en su entorno.

Raquel Santacruz, directora de la obra desde hace cerca de dos años, explica que la función utiliza el humor para mostrar una realidad todavía presente. “Tiene un poquito más de mensaje sobre el estigma, sobre todo a las personas que sufren salud mental”, señala.

En esta representación, Paquita interpreta a Patricia, un personaje que reproduce precisamente ese rechazo hacia una persona con un trastorno mental. Francisco Jesús, por su parte, encarna el papel de padre de un joven que acaba de recibir el alta psiquiátrica. Los papeles sitúan a los actores ante situaciones que permiten al público reconocer actitudes cotidianas y cuestionar sus propios prejuicios.

El teatro como espacio de aprendizaje y autonomía

El trabajo de Arriba el Telón no se limita a preparar una función. Los ensayos permiten ejercitar la memoria, la atención, la expresión y las habilidades sociales, al tiempo que refuerzan los vínculos entre los integrantes del grupo. La actividad teatral forma parte de un acompañamiento más amplio que incluye psicoterapia, talleres cognitivos, mindfulness, coro y un programa de radio.

Santacruz destaca la implicación de los actores, que cuentan con experiencia y participan activamente en el proceso creativo. “Ellos son muy conscientes de que pueden hacer cosas, de que pueden llevar una vida normal”, afirma. Su labor como directora consiste, entre otras cosas, en ayudarles a ganar soltura sobre el escenario y recordarles que disfrutar de la interpretación es tan importante como el resultado final.

Imagen durante la función ofrecida gratuitamente este viernes en Caspe / Cedida

La propia directora conoce de cerca la importancia de contar con apoyo durante un problema de salud mental. Tras atravesar una depresión profunda, escribió una obra de teatro titulada ‘Despierta’ y contactó con distintas asociaciones para darla a conocer. La Barandilla fue la única que respondió y, a partir de ese encuentro, comenzó una relación que terminó llevándola a dirigir la compañía. “Yo aprendo de ellos día a día y ellos aprenden de mí”, explica Santacruz, que define la experiencia como un intercambio en el que cada integrante aporta sus vivencias y capacidades.

Ese aprendizaje también se refleja en la historia de Paquita. Cuando llegó al centro, cuenta, nunca pensó que podría vivir sola. Con el acompañamiento recibido, ha ganado autonomía y actualmente reside en su propia casa, mientras continúa acudiendo al centro durante los días laborables. Además del teatro, participa en actividades de radio, talleres y otras iniciativas de la asociación.

Diez años dando voz a la salud mental

La compañía forma parte de la Asociación La Barandilla, nacida en 2016 para promover la integración social de las personas con discapacidad y trabajar por la inclusión, la prevención y la sensibilización. Entre sus iniciativas figuran las campañas de concienciación, la actividad radiofónica y la atención a personas afectadas por problemas de salud mental y a familiares que han vivido de cerca el suicidio.

José Manuel Dolader junto al cartel que anuncia la obra en Caspe / Jesús Burgos

Su director, José Manuel Dolader, recuerda que los primeros pasos estuvieron marcados por la dificultad para hablar abiertamente de estas cuestiones. En 2015, la entidad impulsó una rueda de prensa para reclamar más atención a la prevención del suicidio, en un momento en el que, según explica, apenas había interés mediático por el asunto.

Tres años después, la asociación puso en marcha un teléfono de atención contra el suicidio y, posteriormente, orientó su actividad hacia la atención directa y la prevención, con el apoyo de profesionales de la psicología y la colaboración institucional. Dolader insiste en la importancia de mantener el debate público y de facilitar recursos a quienes necesitan ayuda.

En el ámbito teatral, la compañía se ha convertido en una de las herramientas con las que trasladar ese mensaje a diferentes públicos. La semana anterior a la actuación en Caspe, sus integrantes habían representado la obra ante profesionales de la psiquiatría y la psicología en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, con el objetivo de mostrar otras capacidades de las personas atendidas.

Una vuelta a Caspe con un significado especial

Para Dolader, la actuación tenía además un componente personal. Aunque desarrolla su labor en Madrid, mantiene sus raíces familiares en Caspe y reconoce que regresar con la compañía supone un motivo de orgullo. Era la segunda visita del grupo a la localidad, después de una actuación en enero del año anterior. “El público tiene que ver que son personas como cualquiera ”, defiende el director, que considera que este tipo de iniciativas ayudan a desmontar la imagen que todavía pesa sobre quienes conviven con un trastorno mental.

Dolader también pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la atención en el territorio. En su opinión, Caspe necesita más recursos específicos para atender la salud mental, una demanda que vincula tanto a las necesidades de la población como a las dificultades para acceder a determinados servicios especializados.

La función contó, además, con la colaboración de integrantes de la rondalla caspolina, que complementaron las dos piezas teatrales con música tradicional. Una manera de prolongar la jornada y acercar la propuesta al público a través de una expresión cultural especialmente arraigada en la zona.